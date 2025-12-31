Haber Merkezi Giriş Tarihi: Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin heyecanla beklediği 2 Ocak Cuma günü başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde kulüplerin harcama limitlerini ilan etti. Kulüplerin finansal tablolarına göre belirlenen bu rakamlar, takımların kadrolarını güçlendirmek için ne kadar bütçe ayırabileceklerini de resmen ortaya koydu. Açıklanan listeye göre, ligin zirvesinde yer alan takımların transfer iştahı, sahip oldukları devasa limitlerle birleşince Ocak ayının oldukça hareketli geçeceğinin sinyalleri verildi.