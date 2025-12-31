  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
21
Yeniakit Publisher
Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin heyecanla beklediği 2 Ocak Cuma günü başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde kulüplerin harcama limitlerini ilan etti. Kulüplerin finansal tablolarına göre belirlenen bu rakamlar, takımların kadrolarını güçlendirmek için ne kadar bütçe ayırabileceklerini de resmen ortaya koydu. Açıklanan listeye göre, ligin zirvesinde yer alan takımların transfer iştahı, sahip oldukları devasa limitlerle birleşince Ocak ayının oldukça hareketli geçeceğinin sinyalleri verildi.

#1
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

Galatasaray’ı; 7 milyar 856milyon 638 bin 973 TL ile Trabzonspor, 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL Fenerbahçe ve 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL ile Beşiktaş izledi. Harcama limiti en az olan kulüp ise 546 milyon 610 bin 657 TL ile Eyüpspor oldu.

#2
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

TFF tarafından açıklanan harcama limitleri şöyle:

#3
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

1. Galatasaray: 12.867.502.920

#4
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

2. Fenerbahçe: 6.222.490.850

#5
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

3. Samsunspor: 1.158.349.910

#6
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

4. Beşiktaş: 5.830.441.031

#7
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

5. RAMS Başakşehir FK: 1.311.498.136

#8
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

6. Eyüpspor: 546.610.657

#9
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

7. Trabzonspor: 7.856.638.973

#10
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

8. Göztepe: 1.024.722.968

#11
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

9. Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

#12
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

10. Kasımpaşa: 854.081.885

#13
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

11. Konyaspor: 1.419.901.133

#14
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

12. Alanyaspor: 935.098.664

#15
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

13. Kayserispor: 940.370.334

#16
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

14. Gaziantep FK: 712.535.047

#17
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

15. Antalyaspor: 893.386.306

#18
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

16. Kocaelispor: 1.077.536.000

#19
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

17. Gençlerbirliği: 967.005.265

#20
Foto - Milyarlar havada uçuşuyor! TFF dev bütçeleri resmen duyurdu: İşte transferin şampiyonu ve kulüplerin harcama limitleri

18. Fatih Karagümrük: 855.315.497

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor

Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM işlemlerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şube içi ve şubeye bitişik ATM’lerden yapılan para çek..
AK Partili Abdullah Ensar Gürlek vefat etti
Siyaset

AK Partili Abdullah Ensar Gürlek vefat etti

AK Parti Adana Ceyhan İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanı Abdullah Ensar Gürlek hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürlek'..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son perf..
Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte
Dünya

Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı düzenlemeyle medya, internet ve kamusal alanlarda LGBT ve pedofili propagandası yasaklandı...
Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış
Gündem

Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP yandaşı Fatih Altaylı salıverilince saygılı paylaşımlara başladı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23