Mahkeme kararını açıkladı! Trump'a şaşkına çeviren babalık davası

Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde 25 Eylül'de babalık davası açtı. Özmen, dava dilekçesinde, 1970 doğumlu olduğunu, nüfusta Satı ve Dursun Özmen'in çocuğu olarak göründüğünü belirtti. Necla Özmen, Dursun Özmen'in 2009 yılında vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen'in 2017 yılında gerçeği kendisine anlattığını ifade etti. Necla Özmen, Satı Özmen'in, hastanede ölü bebek dünyaya getirdiğini, aynı anda doğum yapan ve o dönem yasak ilişki sonucu Trump'tan hamile kaldığını söyleyen Sophia isimli kadının dünyaya getirdiği bebeği ise kendisine verdiğini anlattığını ileri sürdü. Necla Özmen, babasının tespit edilmesi için DNA testi yapılması talebinde bulundu.