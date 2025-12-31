Siyonistlerin soyu kuruyor: Terör devletinde 77 yıl sonra bir ilk

DOĞAL NÜFUS ARTIŞINDA ZİRVE GERİDE KALDI Taub Merkezi Demografi Bölümü Başkanı Alex Weinreb ise İsrail'in doğal nüfus artışının zirvesinin artık geride kaldığını ve ülkenin yeni bir dönemin eşiğinde bulunduğunu söyledi. Weinreb, raporda tespit edilen derin nüfus dönüşümler ışığında, göç politikalarının gelecekte demografik büyümeyi desteklemede belirleyici bir unsur haline geleceğini vurguladı. Söz konusu demografik değişimler, Filistin-İsrail meselesi bağlamında da kritik bir öneme sahip. İsrail, kurulduğu günden bu yana "Yahudi çoğunluğunu" korumak amacıyla bir yandan Yahudi göçünü teşvik ederken, diğer yandan da Filistinlilere yönelik tehcir ve kısıtlama politikalarını demografik stratejisinin temel taşlarından biri olarak uyguluyor. İsrail'in "Maariv" gazetesi, ekim ayında İsrail Meclisinin özel bir raporundan yaptığı alıntıda, ülkeden ayrılanların büyük bölümünün 20–39 yaş aralığındaki eğitimli gençlerden oluştuğunu; bunların bir kısmının ise İsrail'e göç ettikten kısa süre sonra ülkeyi terk eden göçmenler olduğunu belirtmişti. Gazete, Merkezi İstatistik Ofisinin verilerine göre, 2009–2021 döneminde yılda ortalama yaklaşık 36 bin kişinin İsrail'i terk ettiğini aktarmıştı.