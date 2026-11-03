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Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor

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Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor

Sarıgazi İETT Garajı'nda çalıştığı dönemde kamu kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini, araç muayene usulsüzlüklerini ve sahte/bozuk parça vurgununu 7 bin belgeyle ifşa eden motor mekanik ustası Cihan Demirel hakkındaki dava beraatla sonuçlandı. Rüşvet tekliflerine ve ölüm tehditlerine boyun eğmeyen milli duruş, istinaf kararıyla tescillendi; şimdi de skandala imza atan şirket ve yetkililere tazminat davası açılıyor!

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Foto - Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor

İETT garajlarındaki bakım, onarım ve ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını gündeme taşıyan Cihan Demirel hakkında açılan davada verilen beraat kararı istinaf mahkemesinin kararıyla kesinleşti. Yargılama sürecinde yaklaşık 7 bin belge ve kanıt sunduğunu belirten Demirel, yaşadığı süreçte tehdit edildiğini ve kendisine rüşvet teklif edildiğini öne sürdü. Demirel, kendisi hakkında yapılan paylaşımlar ve yaşadıklarını gerekçe göstererek maddi ve manevi tazminat davası açacağını açıkladı.

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Foto - Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor

İDDİALARINI BELGELERLE MAHKEMEYE TAŞIDI: Sarıgazi İETT Garajı’nda motor mekanik ustası olarak çalıştığı dönemde bakım, onarım ve ihale süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığını öne süren Cihan Demirel, iddialarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak resmi makamlara şikâyetlerde bulundu. Paylaşımları üzerine Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hakkında şikâyette bulunulan Demirel, İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada beraat etti. Şirket vekilinin karara yaptığı istinaf başvurusu ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi tarafından esastan reddedildi.

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Foto - Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor

“ELİMDE YAKLAŞIK 7 BİN KANIT VAR” Yargılama sürecinde mahkemeye çok sayıda belge sunduğunu belirten Demirel, "İETT garajlarında yapılan bakım ve onarım işleriyle ilgili usulsüzlük iddialarını resmi makamlara taşıdım. Garajlarda kullanılan parçalar, bakım işlemleri ve araç muayeneleriyle ilgili fotoğraflar, videolar ve yazışmaları mahkemeye sundum. Elimde yaklaşık 7 bin kanıt bulunuyor. İstinaf aşamasında da karşı tarafın itirazları reddedildi ve beraat kararım kesinleşti" dedi.

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Foto - Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor

“TEHDİT EDİLDİM, RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ” Süreçte maddi zorluklar yaşadığını ifade eden Demirel, iddialarını geri çekmesi için tehdit edildiğini ve kendisine rüşvet teklifinde bulunulduğunu öne sürdü. Bunlara ilişkin mesaj ve görüşme kayıtlarının elinde bulunduğunu belirten Demirel, "Hiçbir tehditten yılmadım, davamın sonuna kadar arkasında durdum. Devletin resmi makamları beni ne zaman çağırırsa ifade vermeye hazırım" diye konuştu.

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Foto - Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor

İETT ÇALIŞANLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU Garajlarda çalışan meslektaşlarına da seslenen Demirel, çalışanların baskı ve mobing karşısında sessiz kalmaması gerektiğini savundu. Bakım ve onarım süreçlerinde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklerin araştırılmasını isteyen Demirel, kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti. Hakkında daha önce yapılan açıklama ve paylaşımların yanı sıra süreçte yaşadıklarına da değinen Cihan Demirel, maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirtti. Demirel, kendisi hakkında yapılan paylaşımlar ve uğradığını düşündüğü zararlarla ilgili hukuki yollara başvuracağını ifade ederek, beraat kararıyla sonuçlanan sürecin ardından hukuk mücadelesini bu kez tazminat davasıyla sürdüreceğini söyledi.

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Yorumlar

Ali

Helal olsun, her kamu çalışanı böyle dürüst olsa (İyilerini tenzih ederim) ülkemiz daha iyi halde olur.
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