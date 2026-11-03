Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor
Sarıgazi İETT Garajı'nda çalıştığı dönemde kamu kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini, araç muayene usulsüzlüklerini ve sahte/bozuk parça vurgununu 7 bin belgeyle ifşa eden motor mekanik ustası Cihan Demirel hakkındaki dava beraatla sonuçlandı. Rüşvet tekliflerine ve ölüm tehditlerine boyun eğmeyen milli duruş, istinaf kararıyla tescillendi; şimdi de skandala imza atan şirket ve yetkililere tazminat davası açılıyor!