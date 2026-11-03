Yolsuzlukları belgeleyince başına gelmeyen kalmamıştı: Demirel İETT ve AKIA’ya dava açıyor

İETT ÇALIŞANLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU Garajlarda çalışan meslektaşlarına da seslenen Demirel, çalışanların baskı ve mobing karşısında sessiz kalmaması gerektiğini savundu. Bakım ve onarım süreçlerinde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklerin araştırılmasını isteyen Demirel, kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti. Hakkında daha önce yapılan açıklama ve paylaşımların yanı sıra süreçte yaşadıklarına da değinen Cihan Demirel, maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirtti. Demirel, kendisi hakkında yapılan paylaşımlar ve uğradığını düşündüğü zararlarla ilgili hukuki yollara başvuracağını ifade ederek, beraat kararıyla sonuçlanan sürecin ardından hukuk mücadelesini bu kez tazminat davasıyla sürdüreceğini söyledi.