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Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

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Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki kadınların atıcılığa olan sevgileri büyük ilgi çekti.

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Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde atıcılık sporuna ilgi duyan kadınlar, yöresel kıyafetleriyle geldikleri alanda trap atışı yaparak bu spor dalında kendilerini gösterme fırsatı buluyor.

#2
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Yaklaşık bir asırlık av tüfeği üretim geleneğine sahip Huğlu'da kadınların atıcılık sporuna merakı dikkati çekiyor.

#3
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Kırsal mahallede trap ve skeet atışları ile geleneksel atış müsabakalarının yapıldığı Huğlu Silah Atış Poligonu'nda zaman zaman bir araya gelen şalvarlı kadınlar, trap atışı yapıyor, kendi aralarında yarışmalar düzenliyor.

#4
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Av tüfeği ve mühimmat üretimi yapan 20'den fazla fabrikanın yer aldığı mahallede trap atışı yapan kadınların bazıları sektörde istihdam ediliyor.

#5
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

54 yaşındaki Halime Sandal, AA muhabirine, atıcılığa merakının çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

#6
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

İlk atışını 13 yaşındayken yaptığını anlatan Sandal, yıllar içinde atıcılığa olan ilgisinin devam ettiğini dile getirdi.

#7
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Sandal, mahallede kadınların başlangıçta silah denildiğinde çekingen davrandığını belirterek, şöyle konuştu:

#8
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

"Köyümüzde silah üretiliyor ama silah olduğu için ister istemez biraz ürpertici oluyor. Spor dalı olduğu için kadınlara çok güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalıştık.

#9
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Atışları poligonda yapıyoruz. Bir olduk, iki olduk derken 100'lere çıktık. Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Huğlu Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından atış müsabakaları düzenleniyor.

#10
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Bunlara katılıyoruz, festivallerde de atıyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Bir defa atan devamını istiyor. Büyük hedeften küçük hedeflere vuruyorsun. Spor yani, güzel bir şey, yaptıktan sonra bırakamıyorsun."

#11
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Atış yapan bazı kadınların fabrikalarda çalışmaya başladığını anlatan Sandal, "Burada çayımızı demliyoruz. Aramızda belli bir ödül koyuyoruz, yarışlar düzenliyoruz. Spor oluyor. Bugüne de 'Atış günü' diyoruz." dedi.

#12
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Gönül Uğur da atıcılığa arkadaşlarının teşvikiyle başladığını belirtti.

#13
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Mahallede kadınların önceleri daha çok aile ortamında ve kendi aralarında atış yaptığını dile getiren Uğur, zamanla poligonda düzenlenen etkinliklere ve yarışmalara katılmaya başladıklarını söyledi.

#14
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Uğur, "Halime (Halime Sandal) başlattı bu olayı. 'Kadınlar silah mı atar' diye düşünce oluyor. Sonrası geldi, yarışmaya katıldık. Bir arkadaşımız, Halime ile beraber öğretmiştik, hiç eline silah almadığı halde hedefi 12'den vurdu." şeklinde konuştu.

#15
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Gönül Uğur, "Konsantre oluyorum, atışı yapmak, başarmak çok büyük bir şey." dedi.

#16
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Huğlu Mahallesi Muhtarı Cihangir Sandal da mahallede atıcılığa kadınların da ilgi duyduğunu söyledi.

#17
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Geleneksel festival ve etkinliklerde atış yarışmaları düzenlendiğini belirten Sandal, Türkiye'nin farklı illerinden atıcıların mahalleye geldiğini, Huğlulu kadınların da "atış becerileriyle öne çıktığını" ifade etti.

#18
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

Etkinlik renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

#19
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

İşte o görüntüler...

#20
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

İşte o görüntüler...

#21
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

İşte o görüntüler...

#22
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

İşte o görüntüler...

#23
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

İşte o görüntüler...

#24
Foto - Beyşehirli kadınların atıcılık sevdası

İşte o görüntüler...

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Yorumlar

Bozok

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