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Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

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Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: “Valizler ağzına kadar parayla doluydu”

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 96. duruşmasında sanık Ahmet Çiçek, İBB'nin 'jammer' savunmasını çürüten sarsıcı açıklamalarda bulundu. Korumaların kameraları bantladığı oteldeki gizli toplantıya dair konuşan Çiçek, İBB yönetiminin 'sinyal kesici vardı' iddialarının aksine, X-ray'den geçen ve korumalarca taşınan şişkin valizlerin ağzına kadar nakit para dolu olduğunu mahkeme heyetine beyan etti.

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Foto - Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 96. duruşmasında savunma yapan sanık Ahmet Çiçek, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen isimlerle bir otelde gerçekleştirdiği gizli toplantıya ilişkin gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun korumalarının güvenlik kameralarını bantladığı görüntüler ile kamuoyunu sarsan toplantıdan çıkan valizler hakkında, İBB'nin 'sinyal kesici jammer vardı' açıklamasını mahkemedeki ifadesiyle yalanlayan Çiçek, X-ray cihazından geçen ve korumalarca taşınan şişkin valizlerin jammer olmadığını, daha önce de gördüğü için ağzına kadar para dolu olduğundan emin olduğunu beyan etti.

#2
Foto - Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık organizasyon şirketi sahibi Ahmet Çiçek savunma yaptı.

#3
Foto - Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

Sanık Çiçek, "2019 seçimlerinden sonra, şehirdeki en ufak reklam alanından en büyük reklam alanına kadar tüm yetki sözü Murat Ongun'daydı. O da kendisine bu işlere bakması için sektörden Salih Subaşı'nı seçmişti. Birlikte tüm reklam alanını görüşüp, hepsinden reklam alanları için izin verilip, para talep edilmiş, Kültür AŞ üzerinden alınmıştır. Tüm piyasa tarafından bu şekilde bilinir zaten." beyanında bulundu.

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Foto - Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

Murat Kapki ile tanışıklığının aynı kuaförü kullanmaları nedeniyle başladığını anlatan Çiçek, "Birkaç ticari görüşme yaptıktan sonra samimiyetimiz ilerledi. Plazanın 21. katında Murat Bey'in ofisinde bir gün görüşme halindeyken, bazı şirketlerden para çıkarması gerektiğini, bunun için de fatura ihtiyacı olduğundan bahsetti. Ben de dostluğumuz ve yapmış olduğum ticareti bozmamak adına yüzde 6 komisyon karşılığı kabul ettim." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

Sanık Çiçek, 2023-2024 yıllarında 9 aylık zaman diliminde, Murat Kapki'nin fatura paralarının hangi gün çekileceğini yanında çalışan Sinan Sepetçi'nin organize ettiğini belirterek, savunmasında şunları söyledi: "Hangi şirkete ne kadar fatura kesileceği ve hangi şirketten ne kadar para çıkacağı, hangi bankadan para çekileceği konularının tamamına o yetkili kılınmıştı. Şirkete kestiğim faturalara istinaden çekilecek paralar için de Murat Bey kimseye güvenmediği için, Sinan Sepetçi tarafından çekler düzenleniyordu. Bankalardan parayı kendisi ayırtıyordu. Yetkili kıldığı çocuklar parayı çekmeye gittiğinde, Murat Kapki'nin bilgisi ve onayıyla çekilen paralar Şeyhmus ve Güngör isimli şahıslara bankanın köşesinde teslim ediliyordu." Şirketlerden para çıkarma sisteminin 2024 yılına kadar devam ettiğini anlatan Çiçek, "Şirketten benim aracılığımla paralar dışarı çıkar, sonrasında nakit olarak Murat Bey'in ofisinde toplanırdı. Bu ofiste toplanan paralar bir defa benim yanımda iki bavul içinde Berat Kapki vasıtasıyla gitmesi gereken yere ulaştırıldı. Berat Kapki'nin para teslimatı ile ilgili gördüğüm ve bildiğim her şeyi ifademde detaylı olarak belirttim ve doğrudur." diye konuştu.

#6
Foto - Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

Çiçek, Kapki ile iletişimlerinin WhatsApp üzerinden sürdüğünü ve 19 Mart'taki operasyondan önce kendisini arayarak tüm konuşmaları silmesini istediğini belirtti. Kapki'nin bir gün ofisinde telefonu alarak her türlü dinleme olayına karşı önlem almak adına çekmecesine koyduğunu anlatan Çiçek, Kapki'nin zorlama ve baskılarına rağmen hiçbir konuşma kaydını telefonundan silmediğini aktardı. Çiçek, Murat Kapki'nin ofisinde olduğu vakitlerde samimiyetlerinin arttığını, hatta kendisine bir gün yüzde 6 komisyon ödemesini son model bir cep telefonuyla yaptığını kaydederek, "Cezaevi sürecinde CHP delegelerine iPhone dağıtıldığını gördüm. Zaten Murat Bey bana telefonları verirken 'Telefonlar ne alaka?' dediğimde 'Fazla kaldı.' demişti. Ben de bana fazla kaldığı için verilen telefonların delegelere dağıtılan telefonlar olduğunu düşünmüştüm." dedi.

#7
Foto - Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

Vedat Şahin'i (sanık) piyasadan tanıdığını ve şirketlerden para çıkartması için fatura kestiğini söyleyen sanık Çiçek, şu beyanda bulundu: "Savcılıkta ifademde geçen konuda kamera bantlanan otel toplantısındaki haberlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız, X-ray'den geçen çantanın boyutuyla sıkışık ve kaynak içerisinde para dolu olduğuna eminim.

#8
Foto - Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: "Valizler ağzına kadar parayla doluydu"

Çünkü ilk defa bir çanta içinde para görmüyorum. Televizyonda görüntülerdeki birini Murat Bey'e benzettiğim için bunu ifademde de geçirdim. Sonrasında hakkımda ifademle ilgili karma haberler yapıldı. O valizlerin jammer olduğu söylendi ancak siyah renk olarak valizlerin şişkinliğiyle o gün oteldeki kameraya yansıyan valizin şişkinliği aynı değildir." Sanık Çiçek, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

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Yorumlar

Murat tok

Yolsuzluk yapan akp lileri de böyle ballandıra ballandıra haber yapsanıza.İktidar hala fon vurgunu yapanların tam listesini açıklamıyor.Bugün bahçelide açıklanmasını istedi.Neden açıklanmıyor acaba?

İddaa etti

Delil ve ispatı varmı yok tıpkı Ergenekon balyoz kumpaslarında olduğu gibi.
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