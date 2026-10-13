Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: “Valizler ağzına kadar parayla doluydu”

Sanık Çiçek, 2023-2024 yıllarında 9 aylık zaman diliminde, Murat Kapki'nin fatura paralarının hangi gün çekileceğini yanında çalışan Sinan Sepetçi'nin organize ettiğini belirterek, savunmasında şunları söyledi: "Hangi şirkete ne kadar fatura kesileceği ve hangi şirketten ne kadar para çıkacağı, hangi bankadan para çekileceği konularının tamamına o yetkili kılınmıştı. Şirkete kestiğim faturalara istinaden çekilecek paralar için de Murat Bey kimseye güvenmediği için, Sinan Sepetçi tarafından çekler düzenleniyordu. Bankalardan parayı kendisi ayırtıyordu. Yetkili kıldığı çocuklar parayı çekmeye gittiğinde, Murat Kapki'nin bilgisi ve onayıyla çekilen paralar Şeyhmus ve Güngör isimli şahıslara bankanın köşesinde teslim ediliyordu." Şirketlerden para çıkarma sisteminin 2024 yılına kadar devam ettiğini anlatan Çiçek, "Şirketten benim aracılığımla paralar dışarı çıkar, sonrasında nakit olarak Murat Bey'in ofisinde toplanırdı. Bu ofiste toplanan paralar bir defa benim yanımda iki bavul içinde Berat Kapki vasıtasıyla gitmesi gereken yere ulaştırıldı. Berat Kapki'nin para teslimatı ile ilgili gördüğüm ve bildiğim her şeyi ifademde detaylı olarak belirttim ve doğrudur." diye konuştu.