  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aman dikkat! Akciğer sağlığını etkileyen gizli tehlike uyarısı: Önlem almalısınız... Etkili önlemler sorunu gideriyor... Bazı şeyler masada artık: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi İsmail Kılıçarslan'dan Aliyev uyarısı: Giderek tuhaflaşıyor bazı şeyler Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar! Rıdvan Dilmen açıkladı: Barcelona'nın şifresini çözdü! Galatasaray'a o ismi önerdi Bu uyarı sonrası ne olacak? Italiano'nun zor kararı: Hangisi 11'de olacak? Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: “Valizler ağzına kadar parayla doluydu” Başka bir takım diyerek duyurdular artık: Tedesco Türkiye'ye dönebilirdi: Fenerbahçe ayrıntısı
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar!

Düzce yaylalarında açan vargit çiçekleri kışın habercisi olarak biliniyor. Çiçeklerin açtığını gören vatandaşlar şehre dönüş yolculuğuna başladı.

#1
Foto - Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar!

Düzce’de yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte yaylalarda dönüş hareketliliği başladı. Sonbaharın gelişiyle açan vargit çiçekleri, yaylacılar için dönüş vaktinin geldiğini haber verirken, aylardır doğayla iç içe yaşayan aileler de hayvanlarıyla birlikte köylerine inmeye başladı. Düzce Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini ve yayla kültürünü tanıtmak amacıyla haziran ayından bu yana yaylalarda konaklayan vatandaşların dönüş hazırlıklarını ve yolculuklarını görüntüledi.

#2
Foto - Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar!

DÖNÜŞ HEYECANI BALIKLI YAYLASI’NDA DA YAŞANDI Düzce merkeze yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta, Gölormanı köyü sınırlarında ve bin 400 metre rakımda bulunan Balıklı Yaylası’nda gerçekleştirilen çekimlerde, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Saadet İlkbahar, deneyimlerini anlattı. 1999 depreminden sonra yaylaya gelmeye başladıklarını anlatan İlkbahar, o günden bu yana her sezon yaylaya çıktıklarını belirtti. Yaylada yaklaşık dört ay kaldıklarını ifade eden İlkbahar, 7 hayvan ile geldiklerini, hayvan sayısının 25’e kadar ulaştığını söyledi.

#3
Foto - Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar!

Vargit çiçeklerinin açtığını, doğanın kendilerine mesaj verdiğini söyleyen İlkbahar, “Yaylayı çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Köpeklerimi, tavuklarımı, ineklerimi, danalarımı, koyunlarımı, doğayı çok seviyorum. İnsanları da seviyorum.” dedi.

#4
Foto - Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar!

YAYLA SAKİNİ PİKNİKÇİLERE SESLENDİ Piknikçilere doğayı korumaları mesajı da veren İlkbahar, “Piknikçiler geliyorlar. Çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bırakmasınlar. Onlar gittiği zaman çöplerini topluyorum. Mal dediğin can yongası. Biz hayvan bakarak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlar poşetleri yutuyor. Boğazına bir şey kaçacak diye de korkuyorum. Doğayı seven, insanları seven çöp bırakmasın. Herkes çöpe götürsün.” dedi. Balıklı Yaylası’nda yaz mevsimine veda eden yaylacılar, hayvanlarıyla birlikte yeniden köylerine döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı
Dünya

Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'daki saldırıları görüntüleyen ABD vatandaşları gözal..
Rize’den küresel pazara somon darbesi
Gıda

Rize’den küresel pazara somon darbesi

Gastronomi Rize Günleri kapsamında Rize Belediyesi’nin vizyoner hamleleriyle gündeme damga vuran Türk somonu, Norveçli rakiplerini geride bı..
Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…
Gündem

Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ak Parti’ye katılmasını hazmedeme..
Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’den randevu talep ettiler! 63 Kafkas STK’sı soydaşları için ayakta
Gündem

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’den randevu talep ettiler! 63 Kafkas STK’sı soydaşları için ayakta

Türkiye’de faaliyet gösteren 63 Kafkas Derneği ve federasyon, Kafkasya ve Suriye’den Türkiye’ye iltica eden soydaşların sorunlarının çözümü ..
Denizin dibinden tarih çıktı! Yüzükteki sır şaşırttı
Gündem

Denizin dibinden tarih çıktı! Yüzükteki sır şaşırttı

Mısır'ın İskenderiye kentinde yürütülen su altı kazılarında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Sular altında kalan antik kraliyet bölgesin..
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme: Terör örgütü PKK, Metina’da 4 kampı boşalttı
Gündem

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme: Terör örgütü PKK, Metina’da 4 kampı boşalttı

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23