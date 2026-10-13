Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar!

DÖNÜŞ HEYECANI BALIKLI YAYLASI’NDA DA YAŞANDI Düzce merkeze yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta, Gölormanı köyü sınırlarında ve bin 400 metre rakımda bulunan Balıklı Yaylası’nda gerçekleştirilen çekimlerde, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Saadet İlkbahar, deneyimlerini anlattı. 1999 depreminden sonra yaylaya gelmeye başladıklarını anlatan İlkbahar, o günden bu yana her sezon yaylaya çıktıklarını belirtti. Yaylada yaklaşık dört ay kaldıklarını ifade eden İlkbahar, 7 hayvan ile geldiklerini, hayvan sayısının 25’e kadar ulaştığını söyledi.