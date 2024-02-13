  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Yoldan geçenler bu taşın sırrını çözemiyor

2024-02-13 23:08:14
Yoldan geçenler bu taşın sırrını çözemiyor

Rize'de yol kenarında duran tuvalet taşını görenler ilk bakışta bir anlam veremiyor.

#1
Foto - Yoldan geçenler bu taşın sırrını çözemiyor

Rize'de Ekrem Orhon Mahallesi'nde yol kenarında duran tuvalet taşını gören Rizeliler büyük şaşkınlık yaşarken, çirkin görüntünün bir an önce kaldırılmasını istiyor.

#2
Foto - Yoldan geçenler bu taşın sırrını çözemiyor

Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi arasında hizmet veren Orman İşletmeleri Rize İl Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ait bina, kurumların yeni yerlerine taşınmasıyla yıkıldı. Yıkılan binanın yerine ise kapalı ve açık olmak üzere katlı otopark inşa edildi. Buraya kadar her şeyin normal olduğu süreçte yıkılan binanın Cumhuriyet Caddesi kenarına rastlayan tuvaleti çevre düzenlemesi bitmediği için kaldırılmayınca ortada kaldı. Duvarların yıkılmasıyla ortaya çıkan tuvalet taşı ve ona bağlı kanalizasyon hattı kaldırımın hemen yanında kalınca ise görenlerin dikkatini çekmeye başladı. Yoldan geçen herkesin dönüp baktığı tablo sosyal medyada yoğun olarak paylaşılıyor.

#3
Foto - Yoldan geçenler bu taşın sırrını çözemiyor

Tuvalet taşının ortada kalmasıyla çirkin bir görüntü oluştuğunu ifade eden Rizeli Atilla Yiğitler “Burası inşaat aşamasında olduğu için böyle bir görüntü oluştu. Üzerinin örtülmesi lazım. Görüntü çevreyi bozuyor. Boru var, üzeri örtülmemiş, bir de tuvalet taşı var. Gelen geçen herkes görüyor. Ayıp bir şey. Şimdi inşaat evresinde, zamanla yapılır, düzeltilir” derken, Hızır Yıldırım ise “Merkezde böyle bir görüntü olmaması gerekiyor. Rize'ye yakışmayan bir görüntü. Bunun buradan kaldırılması lazım. Buradan geçen herkes rahatsız olur. Ailece geçerken ‘Tuvalet mi var burada?' derler. Bu yanlış anlaşılır, Rize'ye yakışmayan bir olay" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yoldan geçenler bu taşın sırrını çözemiyor

İhtiyaç gidermek isteyenin orayı açık tuvalet zannettiğini kaydeden Mehmet Uzunoğlu ise “Burada kötü bir görünüm var. Bu Rize'ye hiç yakışmıyor. Buna çocuk da düşebilir. Vatandaşın büyük abdesti geldiğinde burayı açık tuvalet zannediyor. Bir an önce buranın kaldırılmasını rica ediyoruz” dedi.

#5
Foto - Yoldan geçenler bu taşın sırrını çözemiyor

Görüntünün çirkinliği hatırlatarak kaldırılması gerektiğini savunan Celal Başaran ise “Buradan geçiyordum çirkin bir görüntü gördüm. Buranın sokak ortasında ne işi var. Çok rahatsız edici bir görüntü. Hemen kaldırılması lazım” şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Erzincan talimatı
Gündem

Erdoğan'dan Erzincan talimatı

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki mad..
Fransa'dan şaşırtan karar! O yahudiler ülkeye giremeyecek!
Dünya

Fransa'dan şaşırtan karar! O yahudiler ülkeye giremeyecek!

İsrail yanlısı tutum sergileyen Fransa bu kez şaşırttı. Paris yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan 28 yas..
BAE, Türk şirketlerinden ‘şekersiz gıda ürünleri’ satın alacak! İlgili beklenen karar ilan edildi! Yeniden başlıyor
Ekonomi

BAE, Türk şirketlerinden ‘şekersiz gıda ürünleri’ satın alacak! İlgili beklenen karar ilan edildi! Yeniden başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dengeleri değiştirecek adımlar atılırken BAE'den Mısır'a geçecek! Öte yandan BAE ile ilişkilerim..
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan açıklaması
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan Erzincan açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
NATO'dan Türkiye paylaşımı!
Gündem

NATO'dan Türkiye paylaşımı!

Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86’ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntüleri NATO tarafından paylaş..
Erdoğan, Türkiye’nin Filistin kararını BAE’den ilan etti: Biz hazırız
Siyaset

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin kararını BAE’den ilan etti: Biz hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Filistin için garantörlük dahil sor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23