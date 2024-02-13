Yoldan geçenler bu taşın sırrını çözemiyor

Tuvalet taşının ortada kalmasıyla çirkin bir görüntü oluştuğunu ifade eden Rizeli Atilla Yiğitler “Burası inşaat aşamasında olduğu için böyle bir görüntü oluştu. Üzerinin örtülmesi lazım. Görüntü çevreyi bozuyor. Boru var, üzeri örtülmemiş, bir de tuvalet taşı var. Gelen geçen herkes görüyor. Ayıp bir şey. Şimdi inşaat evresinde, zamanla yapılır, düzeltilir” derken, Hızır Yıldırım ise “Merkezde böyle bir görüntü olmaması gerekiyor. Rize'ye yakışmayan bir görüntü. Bunun buradan kaldırılması lazım. Buradan geçen herkes rahatsız olur. Ailece geçerken ‘Tuvalet mi var burada?' derler. Bu yanlış anlaşılır, Rize'ye yakışmayan bir olay" ifadelerini kullandı.