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Yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı! İstanbul'da can pazarı

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Yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı! İstanbul'da can pazarı

İstanbul, Arnavutköy'de İETT otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı.

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Foto - Yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı! İstanbul'da can pazarı

Kaza, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi.

#2
Foto - Yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı! İstanbul'da can pazarı

Yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle İETT otobüsüne çarptı.

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Foto - Yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı! İstanbul'da can pazarı

Çarpışmanın ardından çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı! İstanbul'da can pazarı

Kazada yaralananların olduğu belirtilirken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

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Foto - Yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı! İstanbul'da can pazarı

Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Yorumlar

c C c KARS

İstanbul buyuk sehir belediyesi taksi , servis aracı , hatlı munibüslere astronomik rakamlarla muayene yapıyor. Kendi araçları ana haber bültenlerinin baş köşesini kimseye kaptırmıyor...

....

şifa bulsunlar ....
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