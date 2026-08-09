Yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı! İstanbul'da can pazarı
İstanbul, Arnavutköy'de İETT otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı.
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İstanbul, Arnavutköy'de İETT otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Kaza, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi.
Yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle İETT otobüsüne çarptı.
Çarpışmanın ardından çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananların olduğu belirtilirken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri de bölgede çalışma başlattı.
Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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