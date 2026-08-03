  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
50 bin TL’ye kiralamışlar! Asgari ücretli milyonerler deşifre oldu 'Baykar'ın ortaklığı yeni kapı açacak, Türkiye'yi de alacaklar' deniyordu: Bizi almadılar, yeni anlaşmayı duyurdular Yolcu feribotu alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var 'Açız aç' diye tepinenler meğer tokmuş! 360 milyon doları yurt dışında saçtılar Keskin nişancıların korkulu rüyası oldu: Yerli CİDA nokta atışıyla sığınakları darmadağın ediyor! Tek askerle tarih yazacak Cumhurbaşkanlığı üyesinden otellere sert tepki: Yazıklar olsun KAAN piste indi, ABD ve Avrupa şoka girdi: “Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri” diyerek duyurdular Ünlü din adamından ortalığı karıştıran sözler: Atom bombası takdir-i ilahi Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar Hedefleri teleskop gibi görecek: ASELSAN’ın yeni nesil canavarı ASELFLIR-600 sınır ötesinde oyunun kurallarını değiştiriyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Yolcu feribotu alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yolcu feribotu alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var

Endonezya açıklarında seyir halindeki bir yolcu feribotunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayboldu.

#1
Foto - Yolcu feribotu alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var

Yetkililer, Makassar kentine giden yolcu feribotunda yangın çıktığını açıkladı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 271 kişiyi taşıyan feribottaki 225 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

#2
Foto - Yolcu feribotu alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kayıp 41 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

#3
Foto - Yolcu feribotu alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, feribotun üst kısımlarından dumanlar yükseldiği ve alevlerin geminin farklı bölümlerine yayıldığı görüldü.

#4
Foto - Yolcu feribotu alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEM Parti İmralı'dan döndü
Gündem

DEM Parti İmralı'dan döndü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un İmralı Adası’nda gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin..
İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız
Dünya

İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna'nın son 24 saat içinde Tahran ile temasa geçerek, ABD'nin ..
FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip
Gündem

FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip

15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin i..
Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler
Gündem

Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahh..
‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak
Gündem

‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, sınıra sadece 40 kilometre mesafede yeni bir hava indirme taarruz tugayı kurmaya başladı. Bölgedeki..
DSÖ alarm verdi! Ebola salgını kontrolden çıktı
Gündem

DSÖ alarm verdi! Ebola salgını kontrolden çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınının kontrol altına alınamadığını açıkladı. Teyit ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23