Yolcu feribotu alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var
Endonezya açıklarında seyir halindeki bir yolcu feribotunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayboldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Endonezya açıklarında seyir halindeki bir yolcu feribotunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayboldu.
Yetkililer, Makassar kentine giden yolcu feribotunda yangın çıktığını açıkladı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 271 kişiyi taşıyan feribottaki 225 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kayıp 41 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, feribotun üst kısımlarından dumanlar yükseldiği ve alevlerin geminin farklı bölümlerine yayıldığı görüldü.
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