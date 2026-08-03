F-35 ve Eurofighter'lar beklenirken Türkiye sessiz hamleyi yaptı: O uçaklar geliyor

Programın en kritik aşamalarından birini, kanatları gövdeye bağlayan ana taşıyıcı yapı olan Center Wing Box (merkez kanat kutusu) oluşturuyor. TurDef'in edindiği bilgilere göre bazı uçaklarda merkez kanat kutusu RAF hizmetinden ayrıldıktan sonra değiştirilirken, bu işlemi henüz görmeyen uçaklara ise Türkiye programı kapsamında yeni merkez kanat kutusu takılacak. Böylece tüm uçakların, Türk Hava Kuvvetleri'ndeki planlanan hizmet ömrünü karşılayacak yapısal dayanıklılığa sahip olması hedefleniyor.