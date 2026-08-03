F-35 ve Eurofighter'lar beklenirken Türkiye sessiz hamleyi yaptı: O uçaklar geliyor
F-35 ve Eurofighter savaş uçaklarını alacağı konuşulan Türkiye flaş bir hamleye hazırlanıyor. Ankara kritik uçakları İngiltere'den alıyor. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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F-35 ve Eurofighter savaş uçaklarını alacağı konuşulan Türkiye flaş bir hamleye hazırlanıyor. Ankara kritik uçakları İngiltere'den alıyor. İşte detaylar...
GDH'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) envanterinden tedarik edilen 12 adet C-130J-30 nakliye uçağı, teslimat öncesinde Birleşik Krallık'ta kapsamlı bakım, yapısal modernizasyon ve konfigürasyon değişikliklerinden geçiriliyor.
İlk uçağın 2026 yılı sonuna kadar Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Bakım çalışmaları, Lockheed Martin'in yetkili C-130J ağır bakım merkezi ve C-130 merkez kanat kutusu değişimi konusunda onaylı ilk mükemmeliyet merkezi olan Marshall Aerospace tarafından Cambridge'deki tesislerde yürütülüyor.
Program kapsamında uçaklarda tahribatsız muayene yöntemleriyle detaylı yapısal kontroller gerçekleştiriliyor. Korozyon, metal yorulması ve çatlaklara yönelik incelemelerin ardından ihtiyaç duyulan parçalar onarılıyor veya değiştiriliyor.
Programın en kritik aşamalarından birini, kanatları gövdeye bağlayan ana taşıyıcı yapı olan Center Wing Box (merkez kanat kutusu) oluşturuyor. TurDef'in edindiği bilgilere göre bazı uçaklarda merkez kanat kutusu RAF hizmetinden ayrıldıktan sonra değiştirilirken, bu işlemi henüz görmeyen uçaklara ise Türkiye programı kapsamında yeni merkez kanat kutusu takılacak. Böylece tüm uçakların, Türk Hava Kuvvetleri'ndeki planlanan hizmet ömrünü karşılayacak yapısal dayanıklılığa sahip olması hedefleniyor.
Teslimat öncesinde RAF'a özgü görev sistemleri, kripto cihazları ve diğer ulusal sistemler uçaklardan sökülecek. Uçaklar daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına uygun yerli görev sistemlerinin entegre edilebileceği temel konfigürasyonda teslim edilecek. ASELSAN ve TUSAŞ'ın haberleşme, dost-düşman tanıma (IFF), görev planlama, elektronik destek ve öz savunma sistemlerinin entegrasyonunda görev alabilecek şirketler arasında bulunduğu belirtilirken, bu konuda henüz resmî bir görevlendirme açıklanmadı.
12 adet C-130J-30 nakliye uçağının teslimatlarının 3 ila 4 yıllık süreçte tamamlanması planlanıyor.
Tedarik paketi; planlı bakım faaliyetleri, yedek parçalar, özel bakım ekipmanları, personel eğitimi ile teknik ve lojistik destek hizmetlerini de kapsıyor. Program kapsamında ayrıca Türkiye'de C-130J filosuna yönelik yerli bakım ve idame kabiliyetinin oluşturulması hedefleniyor.
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