Kelebek Bahçesi'nin ziyaretçi profili Nereden sorusuna 25 bin adet toplu iğneli cevap

Tuş, hızlı tren hattının bulunduğu şehirlerden yoğun ziyaretçi çektiklerini belirterek, Konya'nın geçiş güzergahında bulunması dolayısıyla yazın ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandığını dile getirdi. Azerbaycan'dan gelen Muzaffer Mustafayev ise Konya'yı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin şehri olması ve manevi atmosferi dolayısıyla sevdiğini söyledi. Bahçeyi çok sevdiğini anlatan Mustafayev, "Şahane bir yer burası. Daha önce böyle bir yere gitmemiştim. Böyle bir yere ilk kez geldim. Azerbaycan'dan geldiğim yeri işaretledim. Burası bizim için çok güzel bir anı oldu." dedi.