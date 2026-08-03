Kelebek Bahçesi'nin ziyaretçi profili Nereden sorusuna 25 bin adet toplu iğneli cevap
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde Türkiye ve dünya haritasının bulunduğu "Nereden Geliyorsunuz" panosuna bırakılan 25 bin toplu iğne, bahçenin ziyaretçi profiline ilişkin veriler sunuyor. Konya'da 7200 metrekarelik kullanım alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. Bahçe, 195 tür bitki ile 60'dan fazla kelebek türüne doğal yaşam alanı sunuyor. Ziyaretçilerin geldikleri yerler ise Türkiye ve dünya haritasının yer aldığı panoya bırakılan toplu iğneler sayesinde belirleniyor.