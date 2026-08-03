50 bin TL’ye kiralamışlar! Asgari ücretli milyonerler deşifre oldu
Mersin'de çökertilen yasadışı bahis şebekesi, 50 bin TL'ye IBAN kiralayıp, asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden yüz milyonlarca TL para akladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'de çökertilen yasadışı bahis şebekesi, 50 bin TL'ye IBAN kiralayıp, asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden yüz milyonlarca TL para akladı.
Mersin'de çökertilen yasadışı bahis çetesinin 50 bin liraya IBAN numarası topladığı ve asgari ücretli kişilerin hesaplarında milyonlarca lira para trafiği akışı tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Mersin merkezli 8 ilde düzenlediği 'yasadışı bahis' operasyonunun detaylarına AKŞAM ulaştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin yönettiği soruşturmada 56 kişilik şebekenin, yurtdışı uzantılı internet siteleri üzerinden, dünyanın dört bir yanındaki spor karşılaşmalarına yönelik bahis oynattıkları belirlendi.
Şebekenin, yasadışı bahis ağını yönetmek için panel ve ofis olmak üzere iki ayrı yapılanmaya gittiği tespit edildi. Panel çalışanlarının, yasadışı bahis ağının yönetildiği internet sitelerinin kontrol ve yönetimini sağlayıp, kapanan sitelerin yerine yenisini açarak elde edilen paranın da güvenli bir şekilde yurtdışına çıkışını yönettikleri öğrenildi. Ofis çalışanlarının ise, ağırlıklı olarak kara para aklamakta ihtiyaç duyulan IBAN'ları temin ettiği bilgisine ulaşıldı. IBAN numaraları için başta sosyal medya olmak üzere 'Telegram' gibi anlık mesajlaşma servislerini kullanan şebekenin, verdikleri ilanlar üzerinden, IBAN başına 50 bin lira ödeme yaparak, hesap temin ettikleri ortaya çıktı.
Ofis çalışanlarının da temin edilen IBAN numaraları üzerinden, para akışı ve bahis oranlarını takip edip, paranın kimden gelip kime aktarıldığını günlük olarak kayıt altına aldıkları belirlendi. Panel yöneticilerinin de Türkiye'nin dört bir yanından toplanan paraların, başta Dubai olmak üzere Kıbrıs, Gürcistan ve Irak üzerinden yurtdışına transferini sağladıkları kaydedildi. Paranın önce yüzlerce IBAN arasında dolaşımını sağlayıp, sonra da kripto varlık olarak, yurtdışına aktarıldığı bilgisine ulaşıldı.
Şebeke üyelerine ait hesaplar üzerinden yapılan incelemelerde, asgari ücretle inşaatta 'duvar ustası' olarak çalışan Ş.Ç.'nin, hesaplarındaki para hareketliliğinin 997 milyon; inşaat kalfası C.B.'nin 380 milyon lira olduğu tespit edildi. Garsonluk yapan A.F.T.'nin hesaplarında da 119 milyon liralık bir işlem hacmi belirlendiğine dikkat çekildi. MASAK raporuna göre; 56 şüphelinin banka, kripto ve ödeme kuruşlarına ait hesaplarındaki para hareketliliğinin 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira olduğu tespit edildi. Şebekenin, söz konusu paranın da sadece yüzde 5'ini kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi. Zanlıların, tüm hesaplarına bloke, suçtan elde edildiği düşünülen 5 gayrimenkul ve 24 lüks araca da el konuldu.
Yasadışı bahis çetesi içerisinde 'panel yöneticisi' olduğu tespit edilen, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru A.C.'nin, banka kripto ve ödeme kuruşlarına ait hesaplarındaki para hareketliliğinin de 278 milyon lira olduğu bilgisine de ulaşıldı. Operasyon kapsamında yakalanan 48 kişi arasında yer alan A.C. ile birlikte 39 kişi tutuklanmış, 9 şüpheli de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari olan 8 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.
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