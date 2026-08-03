50 bin TL’ye kiralamışlar! Asgari ücretli milyonerler deşifre oldu

Şebeke üyelerine ait hesaplar üzerinden yapılan incelemelerde, asgari ücretle inşaatta 'duvar ustası' olarak çalışan Ş.Ç.'nin, hesaplarındaki para hareketliliğinin 997 milyon; inşaat kalfası C.B.'nin 380 milyon lira olduğu tespit edildi. Garsonluk yapan A.F.T.'nin hesaplarında da 119 milyon liralık bir işlem hacmi belirlendiğine dikkat çekildi. MASAK raporuna göre; 56 şüphelinin banka, kripto ve ödeme kuruşlarına ait hesaplarındaki para hareketliliğinin 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira olduğu tespit edildi. Şebekenin, söz konusu paranın da sadece yüzde 5'ini kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi. Zanlıların, tüm hesaplarına bloke, suçtan elde edildiği düşünülen 5 gayrimenkul ve 24 lüks araca da el konuldu.