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Türkiye
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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

2023-01-03 07:02:58
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

#1
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

#3
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.

#5
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.

#6
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

İstanbul'dan sis manzaraları...

#7
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul sise büründü

İstanbul'dan sis manzaraları...

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