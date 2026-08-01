Yıllardır merak edilen sorunun cevabı belli oldu: Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi?

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR: ARADAKİ FARK 5,2 YIL TÜİK verilerine göre, 2023-2025 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,9 yıl olarak hesaplandı. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Kadınların yaşam beklentisindeki üstünlük, tüm yaş gruplarında da devam etti. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ortalama 67,3 yıl, aynı yaştaki bir erkek çocuğunun ise 62,1 yıl daha yaşaması bekleniyor. 30 yaşındaki kadınların beklenen yaşam süresi 52,7 yıl, erkeklerin 47,8 yıl olarak hesaplanırken, 50 yaşındaki kadınların 33,4 yıl, erkeklerin ise 29 yıl daha yaşaması öngörüldü. İleri yaşlarda da tablo değişmedi. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların ortalama 20 yıl, erkeklerin ise 16,7 yıl daha yaşaması bekleniyor.