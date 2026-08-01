Yıllardır merak edilen sorunun cevabı belli oldu: Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi?
TÜİK'in verilerine göre kadınların yaşan süresi erkeklere kıyasla daha uzun olmaya devam ediyor.
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TÜİK'in verilerine göre kadınların yaşan süresi erkeklere kıyasla daha uzun olmaya devam ediyor.
Türkiye'de kadınların yaşam süresi erkekleri geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam süreleri açıklandı. Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,1, erkeklerde 75,9 yıl olarak belirlendi.
KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR: ARADAKİ FARK 5,2 YIL TÜİK verilerine göre, 2023-2025 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,9 yıl olarak hesaplandı. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Kadınların yaşam beklentisindeki üstünlük, tüm yaş gruplarında da devam etti. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ortalama 67,3 yıl, aynı yaştaki bir erkek çocuğunun ise 62,1 yıl daha yaşaması bekleniyor. 30 yaşındaki kadınların beklenen yaşam süresi 52,7 yıl, erkeklerin 47,8 yıl olarak hesaplanırken, 50 yaşındaki kadınların 33,4 yıl, erkeklerin ise 29 yıl daha yaşaması öngörüldü. İleri yaşlarda da tablo değişmedi. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların ortalama 20 yıl, erkeklerin ise 16,7 yıl daha yaşaması bekleniyor.
YAŞAM SÜRESİ ARTTI Önceki döneme göre hem kadınlarda hem de erkeklerde beklenen yaşam süresinde artış kaydedildi. Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıldan 81,1 yıla, erkeklerde ise 75,5 yıldan 75,9 yıla yükseldi.
ÖNE ÇIKAN VERİLER:
Doğuşta beklenen yaşam süresi: Kadın 81,1 yıl - Erkek 75,9 yıl -15 yaş: Kadın 67,3 yıl - Erkek 62,1 yıl -30 yaş: Kadın 52,7 yıl - Erkek 47,8 yıl -50 yaş: Kadın 33,4 yıl - Erkek 29 yıl -65 yaş: Kadın 20 yıl - Erkek 16,7 yıl
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