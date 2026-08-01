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Yıllar sonra bir ilk! Komşuyla ticarette yeni dönem başlıyor

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Yıllar sonra bir ilk! Komşuyla ticarette yeni dönem başlıyor

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçiş noktası olan Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo gümrük kapılarında ticari geçişler için yepyeni bir dönem resmen başlıyor. 3 Ağustos Pazartesi gününden itibaren brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının bu kapıdan giriş ve çıkış yapabileceği duyuruldu. Haftalık 3 bin aracın kullanmasının öngörüldüğü bu stratejik hamle ile Kapıkule ve Hamzabeyli'deki yoğun lojistik trafiğinin büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.

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Foto - Yıllar sonra bir ilk! Komşuyla ticarette yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdareleri Toplantısı'nın, Kapıkule'de gerçekleştirildiği ifade edildi. Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansı ile Ticaret Bakanlığı arasında gerçekleştirilen ikili gümrük görüşmelerinde alınan karar doğrultusunda, Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo sınır kapılarının 3 Ağustos itibarıyla brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılacağı belirtilen açıklamada, bu araçlarla taşınan ticari yüklerin gümrük işlemlerinin yapılmasında da mutabık kalındığı bildirildi.

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Foto - Yıllar sonra bir ilk! Komşuyla ticarette yeni dönem başlıyor

Açıklamada, Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin söz konusu araçların geçişine ilişkin olarak Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansının resmi bildirimini ilettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi.

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Foto - Yıllar sonra bir ilk! Komşuyla ticarette yeni dönem başlıyor

"Söz konusu resmi bildirimde, sınır kapısından geçiş yapacak hafif ticari araçların gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için taşınan eşyanın gümrük idaresine transit rejimi altında sunulması ve gümrük mühürleriyle uygun şekilde emniyete alınmış olması, ayrıca araçların geçerli yük taşımacılığı lisansları ile gerekli uluslararası taşıma izinlerine sahip bulunması gerektiği belirtilmiştir.

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Foto - Yıllar sonra bir ilk! Komşuyla ticarette yeni dönem başlıyor

Yeni düzenlemeyle, haftalık 1500 giriş ve 1500 çıkış olmak üzere 3 bin ticari aracın Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo sınır kapılarını kullanacağı, böylece Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük müdürlüklerindeki araç ve eşya trafiğinin rahatlayacağı öngörülmektedir. Uygulamayla, ihracat ve ithalat geçişlerinde rahatlama sağlanacaktır."

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