Yıllar sonra bir ilk! Komşuyla ticarette yeni dönem başlıyor

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçiş noktası olan Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo gümrük kapılarında ticari geçişler için yepyeni bir dönem resmen başlıyor. 3 Ağustos Pazartesi gününden itibaren brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının bu kapıdan giriş ve çıkış yapabileceği duyuruldu. Haftalık 3 bin aracın kullanmasının öngörüldüğü bu stratejik hamle ile Kapıkule ve Hamzabeyli'deki yoğun lojistik trafiğinin büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.