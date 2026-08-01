Türkiye, dünya devlerini sollayıp listeye damga vurdu! İşte 2026’nın en güçlü hava kuvvetleri
Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 askeri güç raporunda Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla dev bir sıçrama yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle gücüne güç katan Türkiye, Fransa ve Mısır gibi köklü Avrupa ordularını geride bırakarak dünya genelinde 8. sıraya yerleşti. Savaş uçaklarından taarruz helikopterlerine kadar birçok kritik parametrenin incelendiği bu liste, ülkenin gökyüzündeki caydırıcılığını tescilledi.