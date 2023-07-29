Yol kenarında baygın bulunan şahıs ortalığı karıştırdı! Hastane karantinaya alındı

Dilovası Hastanesi Başhekimi Ömer Naci Yılmaz, "Olay, 16.30 civarında yabancı uyruklu kimliği belirsiz bir vatandaşın nöbet geçirerek kusması ve acile getirilmesiyle anlaşıldı. Yanında alüminyum fosfat olduğu söylenen madde bulundu. Bu nedenle zehirlenme olarak kabul edildi. Sonrasında Doktor Melike Hanım olaya müdahale etti. Müdahalede genelde zehirlenme vakalarında olduğu gibi, bakanlığımız acil hizmetlerle irtibat kurduk. İtfaiye ve UMKE ekipleri gelip burada çadır kurarak KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) dediğimiz işlemi yapabilmek için yıkama alanı oluşturuldu. Sadece hastada anlamlı dozda zehirlenme tespit edildi. İçeride bulunan hastalıklar tahliye edilmedi. Onların dışarıya yayılım yapmamaları ve evlerine yayılım yapmamaları için tedbir alındı. Şu an hepsini teker teker kontrol ediyoruz ve kendi personelimizle kontrol ediyoruz. Ölçümler yapılıyor, ölçümlerde herhangi bir sorun tespit edilmeyen hastalar ve hasta yakınları evlerine gönderiliyor; personelimizde de şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bu şekilde sorunsuz bir şekilde bu durumu atlatmış durumdayız, bitmek üzere, az bir şey kaldı. Gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.