2027 raporu yayınlandı! Dünya Bankası'ndan altın ve gümüş tahmini

Raporda, beklenenden yüksek enerji fiyatları, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatlarına yönelik saldırılar ve çok şiddetli bir El Nino olayının bir araya gelmesinin daha fazla insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebilecek bir gıda krizine yol açabileceği ifade edildi. Bu risklerin aynı anda gerçekleştiği olumsuz bir senaryoda Brent türü ham petrolün varil fiyatının 2027'de ortalama 105 dolara çıkabileceği belirtilen raporda, gıda emtia fiyatlarının ise temel tahminlerin yüzde 12 üzerine çıkarak 2022'deki seviyelerini aşabileceği kaydedildi. Raporda, Dünya Bankası Grubu'nun yükselen fiyatların etkileriyle mücadele eden ülkelere destek olmak amacıyla önceden düzenlenmiş 25 milyar dolarlık finansman da dahil olmak üzere mevcut araçları üzerinden 50 milyar ile 60 milyar dolar arasında kaynağı kullanıma sunduğu belirtildi. Çatışmanın küresel enerji üretimi ve tüketiminde değişiklikleri zorunlu kıldığına dikkati çekilen raporda, dünya genelinde petrol arzının 2026'da yüzde 5,2 azalmasının beklendiği, bunun 2020'deki küresel resesyon dönemi hariç tutulduğunda 40 yılı aşkın sürenin en büyük düşüşü olacağı bildirildi. Raporda, petrol tüketiminin ise 2026'da yüzde 2,5 gerilemesinin beklendiği, bunun 2020 ve 1980'in ardından kayıtlardaki en büyük üçüncü yıllık daralma olacağı kaydedildi. Arz sıkıntısı nedeniyle yükselen fiyatların talebi baskıladığı, elektrifikasyonun da özellikle Çin'de petrol kullanımını azalttığı belirtilen raporda, buna rağmen üretimin tüketimin altında kalmasının petrol stoklarından daha fazla çekilmesine yol açtığı ve piyasaları yeni arz kesintilerine karşı daha savunmasız hale getirdiği ifade edildi.