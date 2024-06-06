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Aktüel
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Yok böyle israf: Kilosu 100 TL çilekleri kasa kasa çöpe döktü

2024-06-06 15:15:06
Yok böyle israf: Kilosu 100 TL çilekleri kasa kasa çöpe döktü

Bursa'da bir pazarcı, satamadığı çilekleri vatandaşa dağıtmak yerine çöpe döktü.

#1
Foto - Yok böyle israf: Kilosu 100 TL çilekleri kasa kasa çöpe döktü

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde kurulan pazarda çileklerini satamayan bir pazarcı, duruma sinirlendi. Kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döküp israf eden pazarcıyı gören vatandaşlar o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.

#2
Foto - Yok böyle israf: Kilosu 100 TL çilekleri kasa kasa çöpe döktü

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