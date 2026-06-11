Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..
Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyormuşuz...
Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyormuşuz...
Buzdolabınızın en altında yer alan o büyük çekmeceyi muhtemelen sadece meyve ve sebzeleri üst üste yığdığınız sıradan bir saklama alanı olarak görüyorsunuz. Ancak beyaz eşya uzmanlarına göre, o çekmecenin üzerinde yer alan küçük mandalların ve tasarımın arkasında aslında bambaşka bir mühendislik yatıyor.
Birçok kişinin sadece bir saklama kutusu sandığı bu bölme, doğru kullanıldığında yiyeceklerin yapısını koruyan özel bir mekanizmaya sahip. İşte buzdolabı çekmecesinin aslında ne işe yaradığı ve bugüne kadar yaptığınız o kritik hata...
Buzdolabının ana gövdesi, havayı soğuk ve nemsiz tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak taze sebzelerin canlı kalması için neme ihtiyacı vardır. Çekmecelerin üzerinde yer alan o küçük ayar mandalı, içeride özel bir mikro klima yaratır.
Kapalı mandal (Yüksek nem): Kolayca kuruyan ve pörsiyen yeşillikler içindir. Açık mandal (Düşük nem): Gaz salgılayan ve kuru ortam seven meyveler içindir.
Yüksek nem (Kapalı mandal) isteyen yiyecekler Hızlı kuruyan, su kaybeden ve canlılığını yitiren bu yiyecekleri çekmecenin havalandırmasını kapatarak saklamanız gerekir:
Marul, ıspanak ve tüm yapraklı yeşillikler Brokoli ve karnabahar Havuç ve kereviz Taze fasulye
Düşük nem (Açık mandal) isteyen yiyecekler Hava akışına ihtiyaç duyan veya olgunlaşırken gaz salgılayan bu yiyecekleri çekmecenin havalandırmasını açarak saklayın: Elma, armut, kayısı ve şeftali Avokado, kivi ve erik Kavun ve çilek, karadut gibi hassas orman meyveleri
Meyve ve sebzeleri marketten aldığınız plastik poşetlerle doğrudan çekmeceye koymak doğru bir yöntem değildir. Plastik poşetler hava sirkülasyonunu engeller. Eğer yiyecekleri birbirinden ayrı tutmak istiyorsanız delikli poşetler veya kese kağıtları tercih edebilirsiniz.
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