Buzdolabınızın en altında yer alan o büyük çekmeceyi muhtemelen sadece meyve ve sebzeleri üst üste yığdığınız sıradan bir saklama alanı olarak görüyorsunuz. Ancak beyaz eşya uzmanlarına göre, o çekmecenin üzerinde yer alan küçük mandalların ve tasarımın arkasında aslında bambaşka bir mühendislik yatıyor.