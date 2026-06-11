  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Serdal Adalı düğmeye basacak: Beşiktaş'a 34'lük İsviçreli: Italiano'nun eski sağ kolu Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz.. Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk Uzun süredir gündemdeydi: Beşiktaş kıran kırana pazarlıkta: Sport Italia rakamları yazdı Türkiye'den İHA almaları gündemdeydi: Türk İHA'sını kopyaladılar Aynur Kanbur cinayetinde tüyler ürperten gerçek: Her şeyi hapisteyken planlamış Koca apartmanların arasında kalan arsaya müteahhitler para yağdırdı: Sahibinin cevabı gündem oldu O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi YKS’de yeni düzen: Aynı sınıf tarih oldu
#1
Foto - Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..

Buzdolabınızın en altında yer alan o büyük çekmeceyi muhtemelen sadece meyve ve sebzeleri üst üste yığdığınız sıradan bir saklama alanı olarak görüyorsunuz. Ancak beyaz eşya uzmanlarına göre, o çekmecenin üzerinde yer alan küçük mandalların ve tasarımın arkasında aslında bambaşka bir mühendislik yatıyor.

#2
Foto - Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..

Birçok kişinin sadece bir saklama kutusu sandığı bu bölme, doğru kullanıldığında yiyeceklerin yapısını koruyan özel bir mekanizmaya sahip. İşte buzdolabı çekmecesinin aslında ne işe yaradığı ve bugüne kadar yaptığınız o kritik hata...

#3
Foto - Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..

Buzdolabının ana gövdesi, havayı soğuk ve nemsiz tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak taze sebzelerin canlı kalması için neme ihtiyacı vardır. Çekmecelerin üzerinde yer alan o küçük ayar mandalı, içeride özel bir mikro klima yaratır.

#4
Foto - Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..

Kapalı mandal (Yüksek nem): Kolayca kuruyan ve pörsiyen yeşillikler içindir. Açık mandal (Düşük nem): Gaz salgılayan ve kuru ortam seven meyveler içindir.

#5
Foto - Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..

Yüksek nem (Kapalı mandal) isteyen yiyecekler Hızlı kuruyan, su kaybeden ve canlılığını yitiren bu yiyecekleri çekmecenin havalandırmasını kapatarak saklamanız gerekir:

#6
Foto - Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..

Marul, ıspanak ve tüm yapraklı yeşillikler Brokoli ve karnabahar Havuç ve kereviz Taze fasulye

#7
Foto - Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..

Düşük nem (Açık mandal) isteyen yiyecekler Hava akışına ihtiyaç duyan veya olgunlaşırken gaz salgılayan bu yiyecekleri çekmecenin havalandırmasını açarak saklayın: Elma, armut, kayısı ve şeftali Avokado, kivi ve erik Kavun ve çilek, karadut gibi hassas orman meyveleri

#8
Foto - Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz..

Meyve ve sebzeleri marketten aldığınız plastik poşetlerle doğrudan çekmeceye koymak doğru bir yöntem değildir. Plastik poşetler hava sirkülasyonunu engeller. Eğer yiyecekleri birbirinden ayrı tutmak istiyorsanız delikli poşetler veya kese kağıtları tercih edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'
Siyaset

CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'

CHP'de ihraç dalgası sürüyor. Son olarak Özgür Özel'in A takımından 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, ihraç dalgasının ..
Rusya cephesinden Erdoğan açıklaması
Dünya

Rusya cephesinden Erdoğan açıklaması

Türkiye ile ikili ilişkilerin ve uluslararası gündemin meselelerini çözüme kavuşturmayı mümkün kılan siyasi diyaloğun devam ettiğini söyleye..
Özgür Özel ve yandaşlarından istifa kararı
Siyaset

Özgür Özel ve yandaşlarından istifa kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Arınacağız" mesajı ve ihraçları istenen isimlerin açıklanmasının ardından Özgür Özel ve ekibi CHP..
Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'
Gündem

Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistik alanında varılan anlaşma, Orta Doğu’da kartların yeniden karılmasına neden oldu. ..
İstanbul'da tramvayda mide bulandıran olay: Dövüp polise teslim ettiler!
Gündem

İstanbul'da tramvayda mide bulandıran olay: Dövüp polise teslim ettiler!

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde T4 Topkapı–Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda bir kişi, iddiaya göre 17 yaşındaki bir genç kızı taciz etti. Du..
Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'
Siyaset

Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Alevi ve Sünni vatandaşlar üzerinden yürüttüğü ayrıştırıcı siyaset kamuoyunda tepki toplarken, açıklamasınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23