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#1
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Dünya Kupası organizasyonunda görev almak üzere gittiği ABD'de girişine izin verilmeyen ve ülkesine geri dönen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a Somali vatandaşlarından destek geldi.

#2
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Başkent Mogadişu'da Artan'ı karşılamak üzere toplanan vatandaşlar, AA muhabirine, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirirken, başarılı hakemin kariyerine olan güvenlerini vurguladı.

#3
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Nasra Ali, Artan'ın karşılaştığı engelin geçici olduğunu belirterek "Bugün ABD'ye alınmamış olabilir ancak bu onun önünü kesemez. Kendi emeği ve çabasıyla bu noktaya geldi. Gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum." dedi.

#4
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Artan'ı karşılamak için geldiğini söyleyen Abdullah Ali ise Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

#5
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Aweys Osman da yaşanan gelişmeler karşısında üzüldüğünü söyleyerek hakemin, Dünya Kupası organizasyonu öncesinde gerekli hazırlıkların daha erken tamamlanmış olması gerektiğini savundu.

#6
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Somalili gençler olarak olayın kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Ferhan Salad ise Artan'ın ulaştığı seviyenin takdire değer olduğunu belirtti.

#7
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Artan'ın elde ettiği başarıların Somali gençler için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Salad, "Diken, yerinde duranlara değil ilerlemeye çalışanlara batar." ifadesini kullandı.

#8
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan ve ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili futbol hakemi Artan, İstanbul üzerinden sabah saatlerinde ülkesine ulaşmıştı.

#9
Foto - O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

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