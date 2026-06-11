La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Fiorentina ve Bologna’daki başarılarıyla tanınan ve Beşiktaş ile yıllık 6 milyon Euro civarında bir ücrete el sıkışan Italiano, orta sahayı tanıdık bir isme emanet etmek istiyor: Remo Freuler. Son bir kaç gündür bir başka 34'lük İsviçreli Granit Xhaka da Beşiktaş'a yazılıyor.