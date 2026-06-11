Serdal Adalı düğmeye basacak: Beşiktaş'a 34'lük İsviçreli: Italiano'nun eski sağ kolu
Vincenzo Italiano'nun Bologna'da çalışırken saha içinde 'sağ kolu' olan Remo Freuler'i Beşiktaş'a getirmek istediği iddia edildi.
Vincenzo Italiano'nun Bologna'da çalışırken saha içinde 'sağ kolu' olan Remo Freuler'i Beşiktaş'a getirmek istediği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Fiorentina ve Bologna’daki başarılarıyla tanınan ve Beşiktaş ile yıllık 6 milyon Euro civarında bir ücrete el sıkışan Italiano, orta sahayı tanıdık bir isme emanet etmek istiyor: Remo Freuler. Son bir kaç gündür bir başka 34'lük İsviçreli Granit Xhaka da Beşiktaş'a yazılıyor.
İtalyan ekibiyle nikah tazeleme görüşmeleri çıkmaza giren 1992 doğumlu İsviçreli orta saha, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya çok yakın.
Bologna ile Serie A’da harika bir dönem geçiren ve daha önce Atalanta formasıyla Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, tam bir taktik dehası olarak biliniyor.
İsviçre milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Freuler için Türkiye'den başka kulüplerin de nabız yokladığı belirtiliyor.
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