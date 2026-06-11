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Serdal Adalı düğmeye basacak: Beşiktaş'a 34'lük İsviçreli: Italiano'nun eski sağ kolu Meğer o kadar hatalıymış ki... Buzdolabının alt çekmecesini aslında yanlış kullanıyorsunuz.. Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk Uzun süredir gündemdeydi: Beşiktaş kıran kırana pazarlıkta: Sport Italia rakamları yazdı Türkiye'den İHA almaları gündemdeydi: Türk İHA'sını kopyaladılar Aynur Kanbur cinayetinde tüyler ürperten gerçek: Her şeyi hapisteyken planlamış Koca apartmanların arasında kalan arsaya müteahhitler para yağdırdı: Sahibinin cevabı gündem oldu O artık halk kahramanı: Somalililer, ABD'ye alınmayan hakem Artan'a destek verdi YKS’de yeni düzen: Aynı sınıf tarih oldu
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Foto - Serdal Adalı düğmeye basacak: Beşiktaş'a 34'lük İsviçreli: Italiano'nun eski sağ kolu

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Fiorentina ve Bologna’daki başarılarıyla tanınan ve Beşiktaş ile yıllık 6 milyon Euro civarında bir ücrete el sıkışan Italiano, orta sahayı tanıdık bir isme emanet etmek istiyor: Remo Freuler. Son bir kaç gündür bir başka 34'lük İsviçreli Granit Xhaka da Beşiktaş'a yazılıyor.

#2
Foto - Serdal Adalı düğmeye basacak: Beşiktaş'a 34'lük İsviçreli: Italiano'nun eski sağ kolu

İtalyan ekibiyle nikah tazeleme görüşmeleri çıkmaza giren 1992 doğumlu İsviçreli orta saha, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya çok yakın.

#3
Foto - Serdal Adalı düğmeye basacak: Beşiktaş'a 34'lük İsviçreli: Italiano'nun eski sağ kolu

Bologna ile Serie A’da harika bir dönem geçiren ve daha önce Atalanta formasıyla Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, tam bir taktik dehası olarak biliniyor.

#4
Foto - Serdal Adalı düğmeye basacak: Beşiktaş'a 34'lük İsviçreli: Italiano'nun eski sağ kolu

İsviçre milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Freuler için Türkiye'den başka kulüplerin de nabız yokladığı belirtiliyor.

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