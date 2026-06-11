Aynur Kanbur cinayetinde tüyler ürperten gerçek: Her şeyi hapisteyken planlamış

"DAHA ÖNCE DE BİRİNİ SİLAHLA VURDUM" Katil zanlısı Bülent G., Zonguldak'taki yaralama olayıyla ilgili polise şu ifadeyi verdi: "Ben 2009 yılında Zonguldak ilinde amcaoğlum Fatih G. ile karıştığım olayda 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm giydim. Bu olayda Tuğba Ç. isimli yeğenime sarkıntılık yapan Kürşat adında birini silahla vurmuştum. Ben bu şahsın belden aşağısına sıkmıştım ama mahkeme öldürmeye teşebbüsten 3 yıl 9 ay ceza verdi. Bu suçta Fatih benim yanımda bulunduğu için birlikte işlem gördük."