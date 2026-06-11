Aynur Kanbur cinayetinde tüyler ürperten gerçek: Her şeyi hapisteyken planlamış
Türkiye gündemini sarsan Aynur Kanbur cinayetinde zanlı Bülent Gündüz ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Gündemde yer alan haberlere göre, cinayeti itiraf eden Gündüz'ün daha önce de adam öldürmeye teşebbüs ettiği öğrenilirken verdiği ifadesinde Aynur Kanbur cinayetini cezaevindeyken planladığını belirtti. Günlerce Aynur'u izleyen Gündüz'ün güvenlik kameralarına yansıyan kıyafetleri ile ilgili ortaya çıkan gerçek tüyler ürpertti.