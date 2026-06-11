Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk

"THY'nin yiyecek ve içecek deneyimi, havacılıktaki liderliğini anlatmaktadır" APEX Group CEO’su Dr. Joe Leader Türk Hava Yolları'nın kazandığı ödül hakkında şunları söyledi; "2026 APEX Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları; uçak içi ikram kalitesini, Türkiye’nin zengin kültürünü ve misafirperverliği, benzersiz bir ustalıkla dünyaya taşımaktadır. Türk Hava Yolları’nın yiyecek ve içecek deneyimi, yolcuların beklentilerini karşılamanın ötesine geçerek; bayrak taşıyıcının bulunduğu coğrafyanın hikâyesini, özenini, cömertliğini ve havacılıktaki liderliğini anlatmaktadır." Türk Hava Yolları, Türk misafirperverliğinin sıcaklığını kalite, çeşitlilik ve özgünlükle birleştirerek uçak içi ikram deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Flying Chef uygulaması, zengin menü seçenekleri ve sürekli yenilenen ikram konseptleriyle bayrak taşıyıcı, altı kıtada 130’dan fazla ülkeyi kapsayan eşsiz uçuş ağında misafirlerine farklı ve unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor.