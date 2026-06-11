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Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk
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Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk

Türk Hava Yolları, yolcu deneyimi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından APEX tarafından verilen 2026 En İyi Havayolu Ödülleri kapsamında Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti Ödülü’ne layık görüldü. Bayrak taşıyıcı, aynı ödülü beşinci kez kazanarak uçak içi ikram hizmetlerindeki üstün başarısını bir kez daha kanıtladı.

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Foto - Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk

Türk Hava Yolları, yolcu deneyimi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından APEX (Airline Passenger Experience Association) tarafından verilen 2026 En İyi Havayolu Ödülleri kapsamında Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti Ödülü’ne layık görüldü. Bayrak taşıyıcı, bu prestijli ödülü beşinci kez kazanarak uçak içi ikram alanındaki üstün hizmet anlayışını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Ödül, 10 Haziran’da İrlanda’nın Dublin kentinde düzenlenen Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing etkinliği kapsamında gerçekleştirilen APEX Ödül Töreni’nde takdim edildi.

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Foto - Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk

2026 APEX Ödülleri, dünyanın en yaygın kullanılan seyahat planlama uygulamalarından biri olan TripIt by Concur iş birliğiyle toplanan tarafsız, anonim ve doğrulanmış yolcu geri bildirimleri doğrultusunda belirlendi. Değerlendirme sürecinde, dünya genelinde 600’den fazla havayolunun gerçekleştirdiği bir milyondan fazla uçuş, yolcular tarafından beş yıldızlı değerlendirme sistemiyle puanlandı. Yolcular; koltuk konforu, kabin hizmetleri, yiyecek ve içecek, uçak içi eğlence sistemi ve Wi-Fi olmak üzere beş farklı kategoride deneyimlerini değerlendirme fırsatı buldu.

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Foto - Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk

BU ÖDÜL USTALIĞIN BİR GÖSTERGESİDİR: Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur şunları söyledi: "APEX tarafından beşinci kez Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti sunan havayolu olarak ödüllendirilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, menülerimizin tasarımından misafirlerimize sunulduğu ana kadar her aşamada ekiplerimizin ortaya koyduğu tutku ve ustalığın bir göstergesidir. Bize duydukları güven ve destek için misafirlerimize, bu deneyimi hayata geçiren Türk Hava Yolları ailesinin tüm üyelerine içten teşekkürlerimizi sunuyorum."

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Foto - Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk

"THY'nin yiyecek ve içecek deneyimi, havacılıktaki liderliğini anlatmaktadır" APEX Group CEO’su Dr. Joe Leader Türk Hava Yolları'nın kazandığı ödül hakkında şunları söyledi; "2026 APEX Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları; uçak içi ikram kalitesini, Türkiye’nin zengin kültürünü ve misafirperverliği, benzersiz bir ustalıkla dünyaya taşımaktadır. Türk Hava Yolları’nın yiyecek ve içecek deneyimi, yolcuların beklentilerini karşılamanın ötesine geçerek; bayrak taşıyıcının bulunduğu coğrafyanın hikâyesini, özenini, cömertliğini ve havacılıktaki liderliğini anlatmaktadır." Türk Hava Yolları, Türk misafirperverliğinin sıcaklığını kalite, çeşitlilik ve özgünlükle birleştirerek uçak içi ikram deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Flying Chef uygulaması, zengin menü seçenekleri ve sürekli yenilenen ikram konseptleriyle bayrak taşıyıcı, altı kıtada 130’dan fazla ülkeyi kapsayan eşsiz uçuş ağında misafirlerine farklı ve unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

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