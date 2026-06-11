Yine ödülü kaptı: THY’den 5’inci şampiyonluk

BU ÖDÜL USTALIĞIN BİR GÖSTERGESİDİR: Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur şunları söyledi: "APEX tarafından beşinci kez Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti sunan havayolu olarak ödüllendirilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, menülerimizin tasarımından misafirlerimize sunulduğu ana kadar her aşamada ekiplerimizin ortaya koyduğu tutku ve ustalığın bir göstergesidir. Bize duydukları güven ve destek için misafirlerimize, bu deneyimi hayata geçiren Türk Hava Yolları ailesinin tüm üyelerine içten teşekkürlerimizi sunuyorum."