2024-02-03 11:17:57 Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...
Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Güllü' karakteriyle tanınan oyuncu Erhan Ufak'ın geçirdiği değişim görenleri şok etti. Tam 55 kilo veren ünlü oyuncu, bu etkileyici kilo kaybıyla sosyal medyada sıkça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra hayatına özen gösteren Erhan Ufak, yeni yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Yeniden şekillenen görüntüsü ve benimsediği özel hayatıyla Ufak, son haliyle görenleri hayretler içerisine bırakıyor.