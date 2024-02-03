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Hayat-Aktüel
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Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

2024-02-03 11:17:57
Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Güllü' karakteriyle tanınan oyuncu Erhan Ufak'ın geçirdiği değişim görenleri şok etti. Tam 55 kilo veren ünlü oyuncu, bu etkileyici kilo kaybıyla sosyal medyada sıkça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra hayatına özen gösteren Erhan Ufak, yeni yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Yeniden şekillenen görüntüsü ve benimsediği özel hayatıyla Ufak, son haliyle görenleri hayretler içerisine bırakıyor.

#1
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Türk televizyon tarihinde iz bırakan Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Güllü olarak tanınan Erhan Ufak, dizi sona erdikten sonra kariyerine farklı bir alanda devam etmeye karar verdi.

#2
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Hem kilo kaybıyla hem de yeni mesleğiyle dikkat çeken Ufak'ın güncel hali, izleyenleri hayrete düşürüyor.

#3
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Kurtlar Vadisi'nin sona ermesinin ardından teklifleri reddederek Azerbaycan'a yerleşen Erhan Ufak, 2015 yılında Süreyya Ufak ile hayatını birleştirerek mutlu bir aile kurdu.

#4
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Şu anda 43 yaşında olan Ufak, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak eşi ve çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşıyor.

#5
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Oyuncu, 140 kilodan 85 kiloya kadar düşerek bu süreci 2017 yılında geçirdiği tüp mide ameliyatıyla atlattı.

#6
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Kilolarını verdiği süreçte, Güllü Erhan adeta eriyerek izleyicilerini şaşırttı. Bu yeni yaşam tarzını takipçileriyle paylaşarak ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

#7
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Bakü'de yaşamını sürdüren Erhan Ufak, eşiyle birlikte gayrimenkul sektöründe ortak iş yaparak yeni bir hayat kurdu.

#8
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Şu anda 45 yaşında olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını kullanarak ailesiyle geçirdiği keyifli anları ve iş hayatındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

#9
Foto - Yok artık! Güllü Erhan'ın yıllar içindeki değişimi pes dedirtti! O eski halinden eser yok...

Erhan Ufak'ın değişimi...

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