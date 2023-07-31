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Yaşam
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Yok artık daha neler! Bakın güneşte ne pişirdiler

2023-07-31 17:38:03
Yok artık daha neler! Bakın güneşte ne pişirdiler

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, sıcaklığı göstermek için güneşte Adana kebap pişirdi. Bu video yüz binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

#1
Foto - Yok artık daha neler! Bakın güneşte ne pişirdiler

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Kebap ustaları ise mangal ateşinde 80-90 derecede çalışıyor. Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz da hava sıcaklığını göstermek için güneşin sıcaklığıyla kebap pişirdi. Videoda birisiyle cep telefonuyla konuşan Korkmaz, Adanalıların güneş ile anlaşma yaptığını söyledi. Ayrıca Korkmaz videoda, “Dayıcığım çık gel. Adana öyle çok sıcak bir yer değil. Yayla burası. Adanalılar güneş ile anlaşma yaptı artık güneş buraya çok gelmiyor” derken elini camdan dışarı çıkartıp güneşin sıcaklığıyla da kebabı pişirdi. Bu anları sosyal medyada paylaşan Korkmaz, yüz binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

#2
Foto - Yok artık daha neler! Bakın güneşte ne pişirdiler

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Cihangir Korkmaz, “Adana gerçekten çok sıcak. Biz kebap ustaları ise 80-90 derece sıcaklıklarda çalışıyoruz. Ancak Adana’da güneşin sıcaklığıyla yumurta pişirenler, çay demleyenler var. Biz de kebapçı olarak güneşin sıcaklığıyla kebabın pişebileceğini göstermek için böyle bir video hazırlayıp sosyal medyada paylaştık. Video inanılmaz şekilde etkileşim aldı ve yüz binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi. Bizler için de çok güzel bir anı oldu” dedi.

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