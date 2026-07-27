Ankara'ya karşı yan çizen ülkeyle anlaşmaya varıldı: Türkiye petrol karşılığında su verecek

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Bu yılın şubat ayında başlayan İran ile İsrail-ABD arasındaki çatışmalar, dünyanın enerji boğazı Hürmüz’de de petrol ve doğalgaz trafiğini felç etti. Bu süreçten en fazla etkilenen ülkelerden biri de Irak oldu. Bağdat Yönetimi, hem Türkiye hem de Suriye üzerinden yeni hatlar açılması için adım atarken hem de petrol akışını güçlendirecek çalışmalar yürütüyor. Bu konuda iki önemli gelişme yaşandı. Bunlardan biri Akdeniz üzerinden çıkış. Dün Irak hükümeti, ülkenin ham petrol ihracat yollarını çeşitlendirmeyi ve üretimi artırmayı amaçlayan bir dizi önlemi onayladı. Bu önlemler arasında, Akdeniz üzerinden Suriye'ye yeni bir petrol boru hattı inşa etme planlarının yeniden canlandırılması da yer alıyor.