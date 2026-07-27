Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

imdi biz sadece kamikaze drone ile çalışmıyoruz. TUSAŞ platformcu bir şirket. Uçan bir platforma neler entegre edilebilirse biz onları da entegre edecek şekilde çalışıyoruz. Yani biz bir platform yaptığımız zaman özellikle küçük drone tarzı bu sadece kamikaze olmuyor. Örnek vereyim. Şimdi bizim SÜPER ŞİMŞEK’imiz var. 200 kilogramlık bir yük, kalkış ağırlığına sahip bir platform.