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Teknoloji-Bilişim
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Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

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Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, katıldığı bir canlı yayında yeni kamikaze insansız hava aracı AYAZ'ı Türkiye'ye duyurdu.

#1
Foto - Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

Defenceturk'te yer alan habere göre, TUSAŞ Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, Haber Türk’te yayınlanan Airport programında Şimşek Güntay’ın sorularını yanıtladı. TUSAŞ’ın vizyonunu “platformcu bir şirket” olarak tanımlayan ve yalnızca kamikaze İHA’lar değil, farklı görev yükleri taşıyabilen çok maksatlı sistemler geliştirdiklerine dikkat çeken Demiroğlu; SÜPER ŞİMŞEK, ŞİMŞEK ve AYAZ’ın menzil, hız ve operasyonel yeteneklerine dair şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

imdi biz sadece kamikaze drone ile çalışmıyoruz. TUSAŞ platformcu bir şirket. Uçan bir platforma neler entegre edilebilirse biz onları da entegre edecek şekilde çalışıyoruz. Yani biz bir platform yaptığımız zaman özellikle küçük drone tarzı bu sadece kamikaze olmuyor. Örnek vereyim. Şimdi bizim SÜPER ŞİMŞEK’imiz var. 200 kilogramlık bir yük, kalkış ağırlığına sahip bir platform.

#3
Foto - Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

1.000 kilometre giden bir platform. Sadece kamikaze olarak kullanılmaz. Aldatıcı başlık takarsınız, sea skimming dediğimiz deniz yüzeyine çok yakın seyahat eden farklı radara takılmayan arayıcı başlık koyarsınız, haberleşme koyarsınız. Birçok yani yaklaşık biz 10 farklı başlık veya görev yükü taşıyabilen platformlardan bahsediyoruz.

#4
Foto - Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

Bunun bir küçüğü ŞİMŞEK. Çok benzer bir kullanım alanına sahip. 700 kilometreye yakın bir menzili var. Hemen hemen de 600-700 kilometre saat hızla gidebiliyor. Dolayısıyla bir saat sonra hedefinize varıyorsunuz veyahut da o işinizi tamamlayıp geri dönmüş olabilirsiniz. Bir de bunun daha küçüğü AYAZ’ımız var. AYAZ’da 200+ dediğimiz kilometre menzile sahip daha küçük ama görünmez.”

#5
Foto - Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

SÜPER ŞİMŞEK: TUSAŞ mühendislerinin ileri teknoloji vizyonuyla şekillenen SÜPER ŞİMŞEK Taktik İHA Sistemi hem hız hem irtifa açısından sınıfında ezber bozan bir kabiliyete sahiptir. 0.85 Mach hıza ve 35.000 Feet irtifaya ulaşabilen bu platform, görev çeşitliliği ve modüler yapısıyla taktik sahada önemli başarılara imza atmaktadır.

#6
Foto - Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

SÜPER ŞİMŞEK savaş ortamında hava savunma sistemlerini aldatma ve baskılama amaçlarıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca elektronik harp kabiliyetine de sahip bir taktik İHA olarak görev alabilmektedir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra hedef şaşırtma ve düşman radarlarını baskı altına alma gibi görevleri yüksek etkinlikle icra edebilmektedir. Kendisini olduğundan büyük gösterme yeteneğiyle radarlarda bir savaş uçağı gibi gözükebilmektedir.

#7
Foto - Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

SÜPER ŞİMŞEK, ANKA III, AKSUNGUR ve ANKA gibi insansız hava araçlarından bırakılabilirken yerden roket destekli sistemle de (ŞİMŞEK K) fırlatılabilmektedir. Bununla birlikte sürü İHA teknolojisi ile de toplu görev imkânı sunabilecektir.

#8
Foto - Kaan beklenirken TUSAŞ Ayaz'ı Türkiye'ye duyurdu: Kimsenin ruhu duymadan sızıyor

Entegre edilebilen 35 kg harp başlığı ile kamikaze taarruzlarında etkin bir silah platformuna dönüşebilen bu sistem, yapay zekâ destekli sürü uçuş kabiliyetiyle aynı anda çoklu hedefe yönlendirilerek yüksek görev başarısı sağlamaktadır. Bununla birlikte hava savunma sistemlerinin test ve eğitim faaliyetlerinde hedef uçak olarak da kullanılabilmektedir.

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