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MKE Yavuz’dan savaş tarihine geçecek atış: Aynı hedefi üç farklı mühimmatla aynı anda vurdu

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MKE Yavuz’dan savaş tarihine geçecek atış: Aynı hedefi üç farklı mühimmatla aynı anda vurdu

MKE Yavuz obüsü, sahip olduğu üstün teknolojik altyapı sayesinde askeri alanda adeta ezber bozan tarihi bir başarıya imza attı. Farklı yükseliş açıları ve hassas sevk barut modüllerini ustalıkla kullanan sistem, aynı hedefi eş zamanlı olarak üç farklı mühimmatla vurabilme yeteneğini tescilledi. Gelişmiş uzun menzilli mühimmatlarıyla 40 kilometre yarıçapındaki tüm düşman birlik ve taburlarını etkisiz hale getirebilen bu yerli obüs, sahadaki operasyonel üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - MKE Yavuz’dan savaş tarihine geçecek atış: Aynı hedefi üç farklı mühimmatla aynı anda vurdu

Saha testlerinde sergilediği bu olağanüstü performans, topçu birliklerinin hedef imha kabiliyetini tamamen üst bir seviyeye taşıdı. Rakiplerine gözdağı veren bu teknolojik donanım, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı açıkça kanıtladı.

#2
Foto - MKE Yavuz’dan savaş tarihine geçecek atış: Aynı hedefi üç farklı mühimmatla aynı anda vurdu

Uzmanlar, obüsün aynı anda birden fazla mühimmatı farklı açılardan hedefle buluşturabilmesinin düşman savunma sistemlerini tamamen çaresiz bıraktığını belirtiyor.

#3
Foto - MKE Yavuz’dan savaş tarihine geçecek atış: Aynı hedefi üç farklı mühimmatla aynı anda vurdu

Geleceğin savaş konseptine şimdiden uyum sağlayan bu sistem, kara savaşlarındaki tüm dengeleri altüst etmeye aday gösteriliyor. Üretim sürecinde kullanılan modern alt sistemler sayesinde obüsün atış hassasiyeti ve hızı da en üst düzeye çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren bu güçlü silah, sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçik'in en büyük güvencelerinden biri olmayı sürdürüyor.

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