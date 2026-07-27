MKE Yavuz’dan savaş tarihine geçecek atış: Aynı hedefi üç farklı mühimmatla aynı anda vurdu

MKE Yavuz obüsü, sahip olduğu üstün teknolojik altyapı sayesinde askeri alanda adeta ezber bozan tarihi bir başarıya imza attı. Farklı yükseliş açıları ve hassas sevk barut modüllerini ustalıkla kullanan sistem, aynı hedefi eş zamanlı olarak üç farklı mühimmatla vurabilme yeteneğini tescilledi. Gelişmiş uzun menzilli mühimmatlarıyla 40 kilometre yarıçapındaki tüm düşman birlik ve taburlarını etkisiz hale getirebilen bu yerli obüs, sahadaki operasyonel üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.