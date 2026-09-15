Rusya benzini Euro-5'e kıyasla yüksek: İHA saldırıları nedeniyle akaryakıt krizi yeniden gündemde

Rus hükümeti, yakıt sorununun çözülmesi ve rafinerilerde üretimin yeniden artırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında yapılan son toplantıda, yakıt tedarikinde yerel sorunların yaşandığı bölgelerde sevkiyatların yeniden düzenlenmesi ele alındı. Yakıt sıkıntısı yaşanan Çelyabinsk, Arhangelsk, Tver, Belgorod, Perm ve Krasnodar gibi bölgelerde yakıt sevkiyatının hükümet tarafından doğrudan takip edilmesine karar verildi. Öte yandan, Rusya'da iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağı devam ederken hükümet, yurt dışından benzin ithalatına başladı. Dünyanın önde gelen petrol üreticileri arasında bulunan Rusya, iç piyasadaki arz sıkıntısını hafifletmek için geleneksel tedarikçileri Belarus ve Kazakistan’ın yanı sıra Hindistan ve Fas’tan da benzin ithal ediyor. Rusya Enerji Bakanlığı da ithalatın artırılması, rafinerilerdeki üretimin mümkün olan en yüksek seviyede tutulması ve mevcut yakıt stoklarının iç piyasaya yönlendirilmesine yönelik tedbirleri sürdürüyor. Rus hükümeti son olarak, iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çevre standardı düşük Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına geçici olarak izin verdi. Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinler, Euro-5'e kıyasla daha yüksek oranda kükürt ve bazı kirletici maddeler içerebildikleri için çevre standardı daha düşük yakıtlar arasında kabul ediliyor. Akaryakıt sorununda yeni dalga Ukrayna ordusunun Rus enerji tesislerini İHA saldırılarıyla hedef alması nedeniyle Rusya’da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı mayıs sonunda başlamıştı. Sonraki haftalarda çok sayıda bölgede araç başına satış limitleri, bidonla yakıt alma yasakları ve istasyonlara göre farklı satış kuralları uygulanmıştı. Temmuzun ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durum iyileşmeye başlamıştı. Ancak ağustos ortasında akaryakıt sorunu yeniden derinleşmişti. Eylül ayında ise benzin arzının yeniden azalması ve bazı bölgelerin kaldırılan kısıtlamaları tekrar uygulamaya başlaması, akaryakıt sorununda yeni bir dalganın yaşandığına işaret ediyor.