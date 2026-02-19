Yoğun kar yağışı karayolu ulaşıma kapandı
Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.
Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.
Kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı zaman zaman aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, tırların geçişine kapatıldı.
Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23