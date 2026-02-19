  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyada sadece Türkiye'de var: Elmastan bile daha nadir! İnsanları zehirliyorlardı! İflasa sürüklenen markaya bir şok daha Türkiye'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Dünya yıldızı bedavaya gelecek Kadroları boşaltacaklar resmen: Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... Türkiye'ye yönelik kirli oyunların baş aktörüydü! Kadroları tasfiye etmeye başladılar Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto! İşler fena karışacak! Papara Park'ı heyecanlandıracak adımı atacaklar! Satışlar düştü, işler karıştı! 200 mağaza daha kapatacaklar Oruç tutarken sıklıkla oluyorsa dikkat! Baş ağrısını kısa sürede durdurmanın doğal yolu Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! Enkaz altından cenazeler fışkırıyor: Şehit sayısı korkunç rakama ulaştı
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Yoğun kar yağışı karayolu ulaşıma kapandı
AA Giriş Tarihi:

Yoğun kar yağışı karayolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

#1
Foto - Yoğun kar yağışı karayolu ulaşıma kapandı

Kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı zaman zaman aksatıyor.

#2
Foto - Yoğun kar yağışı karayolu ulaşıma kapandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, tırların geçişine kapatıldı.

#3
Foto - Yoğun kar yağışı karayolu ulaşıma kapandı

Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı...
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!
Dünya

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin Cenevre'de anlaşmayla tamamlandığı duyurulmuş, hatta bu gelişmelerin ardından altında büyük düş..
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'
Yaşam

'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'

Mustafa Sabri Beşer, Aylık Baran Dergisi’nin Ocak 2026 tarihli 47. sayısında yayımlanan röportajında aile yapısındaki çözülmeyi sosyolojik a..
CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a
Gündem

CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenlenmesine karşı çıkarak bunun Anayasa ve eğitim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23