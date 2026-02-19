  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Başını CHP'nin çektiği gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1203 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1167 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 741 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.

Yorumlar

en fazla geri zekalı bizde var, ileri seviyede (zeka geri, seviye ileri)

yapay zeka şunun şurasında daha sekiz on yıldır var taş çatlasa! geri zeka hep vardı, oldum olası..

ata

osmanlıyı da bu kafa batırdı... o olmaz.. istemezük... biz böyle istiyoruz....
