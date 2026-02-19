  • İSTANBUL
Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk iftarını otobüs üretilen fabrikadaki işçilerle yaptı. Bakan Işıkhan'ın iftar saatine yakın işçilerle sıraya girerek yemeğini almasını gönülleri fethetti.

#1
Foto - Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti

Işıkhan, dünyaca ünlü otomotiv ve makine imalat şirketinin Akyurt ilçesinde bulunan otobüs üretim fabrikasına ziyarette bulundu. Fabrika hakkında yetkililerden bilgi alan Işıkhan, iftar saatine yakın işçilerle sıraya girerek yemeğini aldı. Bakan Işıkhan, akşam ezanının okunmasıyla orucunu açtı. İftarın ardından fabrika yetkilileriyle fabrikayı gezen Işıkhan, işçilerle sohbet etti, işlerinde kolaylık diledi.

#2
Foto - Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti

Işıkhan, fabrikanın bölümlerini tek tek gezerek bir otobüsün üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Üretim bandından inen bir otobüsün şoför koltuğuna da oturan Işıkhan, otobüsün kokpitini inceledi.

#3
Foto - Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti

Bakan Işıkhan, ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ederek, Allah'tan bayrama da kavuşturmasını diledi. Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücünü oluşturan işçilerle iftar yaptıklarını belirten Işıkhan, fabrikada yaklaşık 4 bin 700 işçinin çalıştığını ifade etti. Işıkhan, fabrikanın, Türkiye'nin çok önemli otobüs üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

#4
Foto - Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti

Ramazanın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti: "Ramazanın başta ülkemiz olmak üzere İslam coğrafyasına ve diğer coğrafyalarda yaşayan mazlum kardeşlerimize hayır, huzur ve refah getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan boyunca Allah nasip ederse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizle bir arada olacağız. Oruçlarımızı, sahurlarımızı buna göre planlıyoruz. Çünkü bu bizim için inanılmaz bir enerji kaynağı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak için fabrikalarımızı ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını belirliyoruz. İşletme sahiplerinin sıkıntıları, gereksinimleri varsa bunları birebir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görüşüyorum, not alıyorum ve Kabinemizin diğer üyelerine iletiyorum. Hep birlikte bir ekibiz."

#5
Foto - Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti

Fabrikada hem belediyelerin kullandığı hem de özel ulaşım firmalarına giden araçların üretildiğini ifade eden Işıkhan, işçileri tebrik etti. Bakanlık olarak sendikalarla sosyal diyaloğa önem verdiklerini kaydeden Işıkhan, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ'ın da ziyarette yer aldığını bildirdi. Işıkhan, ramazanda işçilerle iftar yapmak için gittikleri her ilde yine sendikalarla bir araya geleceklerini de ekledi. Bakan Işıkhan'a ziyaretinde, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş eşlik etti.

