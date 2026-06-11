  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif... Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit Orsolini ve Rowe vetosu mu? Tedesco Beşiktaş ve Galatasaray'ı üzdü: Alman teknik adam sorun oldu Terör devletine boykot şamarı: Siyonist medya itiraf etti Erling Haaland, Türkiye forması için bakın ne dedi! Sosyal medya yıkıldı... Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! 1 Temmuz’da zorunlu hale gelecek Uzman Psikolog tek tek anlattı: LGS yolunda en büyük engel bilgi eksikliği değil sınav kaygısı
#1
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

BMMYK, küresel yerinden edilmelerle ilgili hazırlanan Küresel Eğilimler Raporu'nu paylaştı.

#2
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

"2025'te 5,4 milyon kişinin şiddet ve zulümden kaçarak diğer ülkelere sığındığı" vurgulanan raporda, geri dönüşlerin hız kazandığı belirtildi.

#3
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

Raporda, geçen yıl 14,7 milyon yerinden edilmiş kişinin (4,4 milyon mülteci ve 10,3 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi) kendi evlerine veya ülkelerine döndüğü kaydedilerek, Afganistan, Sudan ve Suriye’de geri dönüşlerde keskin artış görüldüğü kaydedildi.

#4
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

Raporda, "Mülteci geri dönüşleri, kayıtların tutulmaya başlandığı 60 yıl öncesinden bu yana ikinci en yüksek rakam oldu ancak birçoğu baskı altında ve evlerinde güvensiz koşullar altında gerçekleşti. Genel olarak veriler, küresel mülteci sayısının 2025’te yüzde 3 azalarak 41,6 milyona düştüğünü gösteriyor. Sığınma talepleri hakkında karar bekleyen 9 milyon sığınmacı var. Çatışma veya şiddet nedeniyle kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş 68,7 milyon kişi bulunuyor. Her 70 kişiden biri, yani dünya nüfusunun yüzde 1,4’ü zorla yerinden edilmiş durumda." ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

Küresel zorunlu yer değiştirmelerin son 10 yılda ilk kez azaldığı ancak kabul edilemeyecek kadar yüksek seviyelerde kaldığına raporda işaret edildi.

#6
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

"MÜLTECİLERİN YÜZDE 70'İ YILLARCA SÜRGÜNDE MAHSUR KALIYOR" Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, mültecilerin yüzde 70'inin yıllarca sürgünde mahsur kaldığını ve birçoğunun yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirtti.

#7
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

Uluslararası toplumu, milyonlarca insanı uzun süreli yerinden edilme ve insani yardıma bağımlılıktan kurtaracak yeni bir girişimi desteklemeye çağıran ve mültecilerin 10’da 7’sinin uzun süreli yerinden edilmişlik koşullarında yaşadığını hatırlatan Salih, "Çok fazla mülteci için yerinden edilme bir can simidi olarak başlar ancak ömür boyu sürer. İnsani yardım hayat kurtarır ancak son nokta değildir ve mültecilerin geleceklerini kontrol eden aktif aktörler olmalarını sağlamaz. Savaş ve zulümden kaçan insanlar için yeni bir umut ve fırsat duygusu yaratan bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

Gelecek 10 yılda insani yardıma bağımlı uzun süreli yerinden edilmiş mültecilerin sayısını yarıdan fazla azaltarak milyonlarca insanın gelecek beklentilerini iyileştirmeyi hedeflediklerini aktaran Salih, şöyle devam etti:

#9
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

"Çoğu mültecinin barındırıldığı düşük ve orta gelirli ülkelere odaklanan bu hedef, mültecilerin geri dönüşleri, yeniden yerleştirilmeleri ve insani vize olanaklarının genişletilmesi ile kendi kendine yeterliliğe geçişin sağlanması yoluyla gerçekleştirilecek."

#10
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

Salih, bu girişimin hükümetleri, insani yardım ve kalkınma aktörlerini, özel sektörü ve sivil toplumu mültecileri güçlendirme çabalarını artırmaya ve aynı zamanda sığınma ve koruma haklarını savunmaya çağırdığını vurguladı.

#11
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

Gönüllü geri dönüşlerin öncelikli çözüm olması gerektiğinin altını çizen Salih, büyük çatışmaların çözülmesinin milyonlarca mültecinin daha güvenli ve onurlu şekilde geri dönmesini sağlayacağına dikkati çekti.

#12
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

Salih, şunları kaydetti:

#13
Foto - Zulümlerden kaçan kaçana! Mültecistanın nüfusu 5,4 milyon

"İltica ve koruma hayat kurtarıcıdır ve tartışmaya açık değildir ancak milyonlarca mültecinin yıllarca ya da on yıllarca gerçekçi bir yaşam kurma umudu olmadan kapana kısılmış halde kalacağı bir geleceği kabul edemeyiz. Artık özgüveni artırmak ve yaşamları daha iyiye dönüştürmek için iddialı, ulaşılabilir ve ölçülebilir bir hedefimiz var. BMMYK, bu zorluğun üstesinden gelmek ve milyonlarca insan için uzun süreli yerinden edilmenin ezici monotonluğundan çıkış yolları yaratmak için toplum genelinde çabaları harekete geçirecek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı
Dünya

Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı

Şavaşın başından beri askeri kayıpları saklayan terör devleti İsrail, devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu İran’ın son sald..
İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
Gündem

İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

CHP'de 'mutlak butlan' süreciyle koltuğa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı bayrak açan Özgür Özelci 9 milletvekilini kapının önüne k..
Atatürk dönemi şok belgeler ifşa oldu! Yahudi ve Yunanlıya dokunmak yasaklanırken Müslüman Anadolu insanı sahipsiz bırakıldı
Gündem

Atatürk dönemi şok belgeler ifşa oldu! Yahudi ve Yunanlıya dokunmak yasaklanırken Müslüman Anadolu insanı sahipsiz bırakıldı

Devlet Arşivleri'nden çıkan 1936 ve 1937 tarihli resmi kararnameler, CHP'nin tek parti diktatörlüğü döneminde izlenen çifte standartlı azınl..
Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!
Gündem

Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına döner dönmez ‘Bir tek onu affetmem’ dediği Ali Mahir Başarır, kendisiyle bir..
Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı
Gündem

Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verdiği Oğuzhan Beker’in, milletvekili doku..
Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'
Siyaset

Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Alevi ve Sünni vatandaşlar üzerinden yürüttüğü ayrıştırıcı siyaset kamuoyunda tepki toplarken, açıklamasınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23