"İltica ve koruma hayat kurtarıcıdır ve tartışmaya açık değildir ancak milyonlarca mültecinin yıllarca ya da on yıllarca gerçekçi bir yaşam kurma umudu olmadan kapana kısılmış halde kalacağı bir geleceği kabul edemeyiz. Artık özgüveni artırmak ve yaşamları daha iyiye dönüştürmek için iddialı, ulaşılabilir ve ölçülebilir bir hedefimiz var. BMMYK, bu zorluğun üstesinden gelmek ve milyonlarca insan için uzun süreli yerinden edilmenin ezici monotonluğundan çıkış yolları yaratmak için toplum genelinde çabaları harekete geçirecek."