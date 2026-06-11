Raporda, "Mülteci geri dönüşleri, kayıtların tutulmaya başlandığı 60 yıl öncesinden bu yana ikinci en yüksek rakam oldu ancak birçoğu baskı altında ve evlerinde güvensiz koşullar altında gerçekleşti. Genel olarak veriler, küresel mülteci sayısının 2025’te yüzde 3 azalarak 41,6 milyona düştüğünü gösteriyor. Sığınma talepleri hakkında karar bekleyen 9 milyon sığınmacı var. Çatışma veya şiddet nedeniyle kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş 68,7 milyon kişi bulunuyor. Her 70 kişiden biri, yani dünya nüfusunun yüzde 1,4’ü zorla yerinden edilmiş durumda." ifadelerine yer verildi.