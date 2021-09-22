YKS ek yerleştirme ikinci öğretim ücretleri ne kadar 2021? YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 23 Eylül’de başladı. 2021 ÖSYM YKS ek tercihleri 23 Eylül saat 23:59’a kadar yapılacak. YKS ek yerleştirme yapacak adaylar TYT puanı 150 ve üzeri olanlar, ön lisans programlarını tercihleri ederken, AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, ise lisans programlarını tercih edebilmekte. YKS ek yerleştirme ikinci öğretim ücretleri merak ediliyor.