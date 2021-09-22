2021-09-22 15:40:54 YKS ek yerleştirme ikinci öğretim ücretleri ne kadar 2021?
YKS ek yerleştirme ikinci öğretim ücretleri ne kadar 2021? YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 23 Eylül’de başladı. 2021 ÖSYM YKS ek tercihleri 23 Eylül saat 23:59’a kadar yapılacak. YKS ek yerleştirme yapacak adaylar TYT puanı 150 ve üzeri olanlar, ön lisans programlarını tercihleri ederken, AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, ise lisans programlarını tercih edebilmekte. YKS ek yerleştirme ikinci öğretim ücretleri merak ediliyor.