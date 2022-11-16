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Sağlık
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Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

2022-11-16 11:52:24
Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Diyetisyen Hande Güngör, akciğer sağlığı için taze sebze ve meyve yemenin önemli olduğunu söyledi. İnsan vücudunun yiyecekleri yakıt olarak kullandığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Diyetisyeni Hande Güngör, "Gıdaların vücutta yakıta dönüştürülmesi sürecine metabolizma denir. Oksijenle beraber işlenen gıdaların doğru metabolize olması için sağlıklı solunum sistemine ihtiyacı vardır. Sağlıklı ve çeşitli seçilen besinler ile oluşturulan dengeli bir beslenme planı sağlıklı nefes almayı ve akciğer sağlığını korumayı destekler.

#1
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Karbonhidratlar metabolize olurken daha çok, yağlar ise daha az karbondioksit üretirler. Bu sebeple solunum sıkıntısı yaşayan bireylerin daha düşük karbonhidratlı ve daha yüksek yağlı diyet uygulamaları daha rahat nefes almalarını sağlar. Akciğer sağlığını korumak için, taze meyve sebze tüketimi, antioksidanlardan zengin vitamin-mineral alımı, yeterince sıvı tüketimi ile ideal kilonun korunması önemlidir" diye konuştu.

#2
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

GÜNGÖR, AKCİĞER SAĞLIĞI İÇİN 10 BESİN GRUBUNU ŞÖYLE SIRALADI; "Lif bakımından zengin olan arpa, yulaf ve mercimek gibi gıdalar, B vitamini, magnezyum, selenyum ihtiva eder. Bu gıdalar akciğer sağlığını destekler.

#3
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Sebzeler, yüksek lif ve flavanoid içeriği sayesinde akciğer fonksiyonunu iyileştiren pancar, biber, kabak, domates, kırmızı lahana, pazı gibi besinlerin aynı zamanda KOAH ve akciğer kanseri riskini azalttığı belirlenmiştir.

#4
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Taze meyveler, özellikle elma, yaban mersini gibi yüksek antosiyanin ile akciğerlerin oksidatif hasardan korunmasına katkı sağlar. Fonksiyonel gıdalar, yüksek antioksidan, antiinflamatuar içerikleri ile zerdeçal, yeşil çay, kahve ve kakao gibi gıdalar damar sağlığına katkıda bulunarak akciğer fonksiyonları üzerinde olumlu etki gösterir.

#5
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Omega-3 kaynağı besinler, hamsi, sardalya, deniz somonu gibi besinlerin kaynakları olan omega-3 ün yeterli alımı, hava yolu damar geçirgenliğini arttırarak akciğer sağlığını korur.

#6
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Kuruyemişler, özellikle selenyumun en zengin kaynaklarından olan brezilya cevizi, yüksek antioksidan içeriğiyle solunum ve bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirici etki gösterdiği bilinmektedir.

#7
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Yoğurt, kalsiyum, fosfor ve selenyum açısından zengin olması sebebiyle KOAH riskini azalttığı belirlenmiştir.

#8
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Zeytinyağı, yüksek polifenol içeriği ile akciğer fonksiyonlarının bozulmasıyla seyreden solunum hastalıklarına karşı koruyucu olduğu belirtilmektedir.

#9
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Antioksidan yönünden zengin vitaminler ve mineraller, yüksek antioksidan etki gösteren C ve E vitaminin yeterli alımı akciğer fonksiyonunu destekler. Su, akciğer fonksiyonlarının sürdürülmesi için önemli bileşenlerden olan mukus yapısının korunması için yeterli miktarda su gerekir.

#10
Foto - Yiyen pişman olmaz! Akciğer sağlığında olmazsa olmaz gıdalar

Kilo başına 30-33 miligram su tüketimi bireyin günlük sıvı ihtiyacını karşılamasını sağlar. İdeal kiloyu koruyarak dengeli ve yeterli bir beslenme planı uygulayan bireylerin hastalık riski azalır, enfeksiyonlara karşı direnci artar, bağışıklık sistemi güçlenir."

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