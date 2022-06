Sızıntılar Dondurucunuzun alt kısmında bulabileceğiniz sıvılara özellikle dikkat edin. Bunlar, bir ürünün buzunun çözüldüğünün işareti olabilir. Bu durumda sıvı ile temas eden her şey zarar görebilir. Yiyecekler dondurucuda ne kadar süre saklanabilir? Derin dondurucuda ürünleriniz 1 ila 24 ay arasında risksiz saklanabilir. İşte ürünlerinizin saklama süreleri ile ilgili bilgiler: Kırmızı et Et parçaları 15 ila 18 ay saklanabilir. Bu süreden sonra tüketilmemelidir.