Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

Star'da yer alan habere göre Yunan basınında Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili dikkat çeken bir analiz yazısı yayımlandı. Son yıllarda Yunanistan'da Türk Hava Kuvvetlerinin çöktüğüne dair bir inancın olduğu buna Batı ambargosu, CAATSA yaptırımları ve 15 temmuz hain FETÖ darbe girişiminin neden olduğu ifade edildi.