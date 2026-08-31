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Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

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Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik uçuk analizlerle 'kötü durumda' olduğu söylentilerini değerlendiren Yunan basını, "Yalanlarla teselli olmayalım" itirafını yaptı.

#1
Foto - Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

Star'da yer alan habere göre Yunan basınında Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili dikkat çeken bir analiz yazısı yayımlandı. Son yıllarda Yunanistan'da Türk Hava Kuvvetlerinin çöktüğüne dair bir inancın olduğu buna Batı ambargosu, CAATSA yaptırımları ve 15 temmuz hain FETÖ darbe girişiminin neden olduğu ifade edildi.

#2
Foto - Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

Analizde Türk Hava Kuvvetleri'nin "kötü durumda" olduğuna dair sunulan göstergelerin ikna edici olmadığı kaydedildi.

#3
Foto - Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

Türk F-16'larına yapılan modernizasyonlara dikkat çeken Yunan basını, "Ankara, F-16'ların ağır bakımını yapabilecek kapasiteye, bilgi birikimine ve bileşenlerinin bakım ve üretimi için gerekli altyapıya sahiptir. Bu da uluslararası alanda çok az ülkede bulunan bir özelliktir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

FETÖ darbe girişiminin ardından pilot açığının hızla kapatıldığı vurgulandı. Türk savaş uçağı filosunun hem tatbikatlarda hem de uluslararası görevlerde aktif şekilde rol almasının muharebe gücünü üst seviyede tuttuğunun göstergesi olduğu vurgulandı.

#5
Foto - Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarının yerli ve milli sistemlerle modernize edilmesini hedefleyen ÖZGÜR Projesi ile F-16'ların görev kabiliyetlerinin önemli ölçüde artırıldığından bahsedildi. Analizin devamında şu ifadeler yer aldı;

#6
Foto - Türk Hava Kuvvetleri ile ilgili gündeme oturan itiraf: Kendimizi kandırmayalım

Yunanların Türk Hava Kuvvetlerinin "battığı" söylentileri doğru değil. Gerçekler apaçık ortada. Karşı tarafın sorunlarla başa çıkmak için ortaya koyduğu prosedürler de öyle. Bu nedenle çeşitli çevrelerde yayılan yalanlar bizi daha fazla teselli edemez

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