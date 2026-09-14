Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'

Fenerbahçe'deki geçmişi nedeniyle İsmail Kartal'ın içinde bulunduğu durumu iyi anladığını söyleyen Yanal, “Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz” ifadelerini kullandı. Yaşananları başkan ile teknik direktör arasındaki bir sorun olarak değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, ardından çok daha çarpıcı bir öngörüde bulundu.