Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'
Aziz Yıldırım'ın araya girerek istifasını geri çeken İsmail Kartal için olay iddia gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aziz Yıldırım'ın araya girerek istifasını geri çeken İsmail Kartal için olay iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa eden ve daha sonra görevine dönen İsmail Kartal için Ersun Yanal'dan çok sert bir çıkış geldi. Benzer süreçleri kendisinin de yaşadığını söyleyen Yanal, “Bu toparlanmaz” dedi ve Aziz Yıldırım'ın Kartal'ı görevden alacağını savundu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa kararından geri dönmesiyle başlayan tartışmaya bu kez kulübün eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal dahil oldu. SMEX Sports YouTube kanalında konuşan Yanal, yaşanan kırılmanın kolay kolay onarılamayacağı görüşünde.
Fenerbahçe'deki geçmişi nedeniyle İsmail Kartal'ın içinde bulunduğu durumu iyi anladığını söyleyen Yanal, “Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz” ifadelerini kullandı. Yaşananları başkan ile teknik direktör arasındaki bir sorun olarak değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, ardından çok daha çarpıcı bir öngörüde bulundu.
Yanal, “Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır” dedi.
Ersun Yanal bununla da yetinmedi. Yayındaki sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak “Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır...” ifadesini bir kez daha kullandı.
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