  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tansiyon bir anda yükseldi! Skandal sonrası Somalili milletvekili Aamina Eelay çılgına döndü: Türkiye'yi savunmak farzdır İtalyanlar çılgına döndü yine: Icardi ile temas kuruldu mu? Göklerdeki gücümüz tescillendi! Türkiye Global Firepower 2026 raporunda Fransa ve Mısır’ı ezdi geçti İstanbul’da korkunç gece! Cansız bedenleri bulunmuştu: Çifte ölümün sırrı deşifre oldu Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak' Taraftarlar kafayı takmışlardı: Galatasaraylılara bayram ettiren Victor Osimhen gelişmesi Nefesler tutuldu artık: Konstantiniyye’nin fethiyle bir çağın kapısını aralayan Sultan Mehmed geliyor Zehir zulasına alçak kılıf! Kirli oyunlarını jandarma bozdu İzmir'de nefesler tutuldu: Yerin altından petrol gibi fışkıracak
Spor
6
Yeniakit Publisher
Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'

Aziz Yıldırım'ın araya girerek istifasını geri çeken İsmail Kartal için olay iddia gündeme geldi.

#1
Foto - Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa eden ve daha sonra görevine dönen İsmail Kartal için Ersun Yanal'dan çok sert bir çıkış geldi. Benzer süreçleri kendisinin de yaşadığını söyleyen Yanal, “Bu toparlanmaz” dedi ve Aziz Yıldırım'ın Kartal'ı görevden alacağını savundu.

#2
Foto - Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa kararından geri dönmesiyle başlayan tartışmaya bu kez kulübün eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal dahil oldu. SMEX Sports YouTube kanalında konuşan Yanal, yaşanan kırılmanın kolay kolay onarılamayacağı görüşünde.

#3
Foto - Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'

Fenerbahçe'deki geçmişi nedeniyle İsmail Kartal'ın içinde bulunduğu durumu iyi anladığını söyleyen Yanal, “Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz” ifadelerini kullandı. Yaşananları başkan ile teknik direktör arasındaki bir sorun olarak değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, ardından çok daha çarpıcı bir öngörüde bulundu.

#4
Foto - Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'

Yanal, “Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır” dedi.

#5
Foto - Yine kriz fışkıracak resmen: Geri döndü ama Ersun Yanal sonunu böyle gördü: 'Aziz Yıldırım zevkle kovacak'

Ersun Yanal bununla da yetinmedi. Yayındaki sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak “Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır...” ifadesini bir kez daha kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!
Gündem

Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!

TikTok’ta canlı yayında emniyet güçlerimize hakaretler savurduktan sonra gözaltına alınan Semih Varol, adli işlemlerin başlamasının ardından..
Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!
Sağlık

Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!

13 Eylül Dünya Sepsis Günü’nde uzmanlardan hayati bir haber geldi! Vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz yanıtın kendi organların..
Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: "Türkiye ile yakınlaşmalıyız!"
Gündem

Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: “Türkiye ile yakınlaşmalıyız!”

Almanya, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için harekete geçti. 16-17 Eylül’de Türkiye’ye gelecek Almanya Tarım Bakanı Alois Raine..
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesinin açılışında konuştu: Samsun sağlık üssü olacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesinin açılışında konuştu: Samsun sağlık üssü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir hastanemizin açılışı ile Samsun bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir" dedi. Erdoğan, "..
Suudi Arabistan’dan Husilere sert mesaj: Güvenliğimizin tehlikeye atılmasına izin vermeyiz!
Dünya

Suudi Arabistan’dan Husilere sert mesaj: Güvenliğimizin tehlikeye atılmasına izin vermeyiz!

Yemen'deki Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırının ardından Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı F..
Cami halılarının üzerinde ayakkabılarla yürüdüler: Hatim bahanesiyle rezalet şov!
Sosyal Medya

Cami halılarının üzerinde ayakkabılarla yürüdüler: Hatim bahanesiyle rezalet şov!

Sosyal medyada "İrem Nur’un hatim kutlaması" adıyla paylaşılan skandalın görüntüleri infial uyandırdı. İbadet ve saygı mekânı olan cami içer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23