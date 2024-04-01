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Yaşam
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Yine bozulmadı! 150 yıldır değişmeyen seçim geleneği

2024-04-01 11:25:04
Yine bozulmadı! 150 yıldır değişmeyen seçim geleneği

Trabzon'da 150 yıldır aynı ailenin yönettiği Of ilçesinde gelenek bozulmadı.

#1
Foto - Yine bozulmadı! 150 yıldır değişmeyen seçim geleneği

Türkiye’de hiç olmayan bir özelliği ile dikkat çeken Trabzon’un Of ilçesinde 150 yıllık belediye başkanlığı geleneği bozulmadı. 1874 yılında kurulan Of Belediyesi’nde Sarıalizade Ömer Lütfü Bey’in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep ‘Saral’ ailesi tarafından yönetildi. İlçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı. 150 yıldır bozulmayan gelenekte ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu AK Parti’den tekrar aday gösterildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Sarıalioğlu’nun rakiplerinin çoğunluğu 'Saral' soy isimli adaylar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi’nden Halil Saral, Yeniden Refah Partisi’nden Güngör Saral, Saadet Partisi’nden ise Mustafa Saral belediye başkanlığına aday gösterilirken, 5 adayın seçim yarışında soyadı tek farklı olan isim ise İYİ Parti adayı Emine Bodur oldu.

#2
Foto - Yine bozulmadı! 150 yıldır değişmeyen seçim geleneği

Yaklaşık 26 bin kişinin oy kullandığı ilçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandığa giden vatandaşların çoğunluğu tercihini mevcut Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’ndan yana kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Sarıalioğlu oyların yüzde 47’sini alırken, Güngör Saral yüzde 23, Mustafa Saral yüzde 22, Halil Saral yüzde 3 ve Emine Bodur yüzde 1 oy oranına sahip oldu.

#3
Foto - Yine bozulmadı! 150 yıldır değişmeyen seçim geleneği

44 bin 527 nüfuslu ilçede belediye başkanı isimleri değişse de belediye başkanlarının soyadları hep 'Saral' veya 'Sarıalioğlu' oldu. Kökenleri Osmanlı Devleti'ne dayanan ve ilk olarak Of ve çevresine yerleşen Saral ailesi, Soyadı Kanunu'ndan önce 'Sarıalizade' olarak biliniyordu. Kanunla birlikte ailenin bazı mensupları 'Saral' soyadını bazıları ise 'Sarıalioğlu' soyadını kullanıyor.

#4
Foto - Yine bozulmadı! 150 yıldır değişmeyen seçim geleneği

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak tekrar Belediye Başkanı seçilen Salim Salih Sarıalioğlu, dün gece saatlerinde seçimi sokakta vatandaşlarla birlikte kutladı. Vatandaşların tebriklerini kabul eden Başkan Sarıalioğlu, "Birlikte başardık, birlikte kazandık. Başlasın Of Yüzyılı. Yeni dönem için teveccüh gösteren, bir kez daha kadim kentimiz Of’un hizmetkarlığını şahsıma emanet ettiğiniz için siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız güç ve destekle şehrimiz için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Güzel ilçemiz için daha çok çalışacak, daha çok yorulacağız. Şehrimizin inşası ve neslimizin ihyası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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