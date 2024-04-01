Yine bozulmadı! 150 yıldır değişmeyen seçim geleneği

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak tekrar Belediye Başkanı seçilen Salim Salih Sarıalioğlu, dün gece saatlerinde seçimi sokakta vatandaşlarla birlikte kutladı. Vatandaşların tebriklerini kabul eden Başkan Sarıalioğlu, "Birlikte başardık, birlikte kazandık. Başlasın Of Yüzyılı. Yeni dönem için teveccüh gösteren, bir kez daha kadim kentimiz Of’un hizmetkarlığını şahsıma emanet ettiğiniz için siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız güç ve destekle şehrimiz için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Güzel ilçemiz için daha çok çalışacak, daha çok yorulacağız. Şehrimizin inşası ve neslimizin ihyası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.