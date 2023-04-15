  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
3
Yine alkollü sürücü yine kaza!

2023-04-15 09:09:42
Yine alkollü sürücü yine kaza!

Tekirdağ Çorlu’da polis çevirmesine giren sürücü ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca esnasında kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Yine alkollü sürücü yine kaza!

Gece yarısı alkollü sürücülere yönelik trafik kontrolü yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasından geçen bir aracı durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler kaçabileceği yolları kapattı Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı çok sayıda ekip aracın peşine düşünce Reşadiye Mahallesi’nin ara sokaklarında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Ara sokaklara giren otomobil, dakikalar süren kovalamaca sonrası Fevzi Çakmak Caddesi’nde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı.

#2
Foto - Yine alkollü sürücü yine kaza!

50 metre koşabildi Yakalanacağını anlayınca bu kez aracı bırakıp yaya olarak koşar adımlarla kaçan sürücü 50 metre sonra Şinasi Kurşun 10. Sokak’ta polis tarafından yakalandı. Sürücü A.H.’nin (24) trafik polisi tarafından yapılan kontrollerinde 1,50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. A.H.’nin daha önce de aday sürücüyken alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesinin iptal edildiği öğrenildi. Alkollü sürücünün kaza yaptığı otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına konuldu.

Altın yatırımlarında güvenli liman sabır meyvesini veriyor: Uzmanlar işaret etti! Son güncel altın fiyatları (lira)
Ekonomi

Altın yatırımlarında güvenli liman sabır meyvesini veriyor: Uzmanlar işaret etti! Son güncel altın fiyatları (lira)

Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Altın yatırımlarında sabır meyvesini ve..
Bakanlıktan içleri ferahlatan açıklama!
Aktüel

Bakanlıktan içleri ferahlatan açıklama!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde barajların doluluk oranına ilişkin rakamları paylaştı.
Saç dökülmesini durdurmak için ev yapımı jel tarifine bugün cevap verdik! Nasıl yapılır, ne kadar kullanılır?
Kadın - Aile

Saç dökülmesini durdurmak için ev yapımı jel tarifine bugün cevap verdik! Nasıl yapılır, ne kadar kullanılır?

Saç dökülmesi kadın, erkek herkesin karşılaştığı genel bir problemdir. Her gün takriben 100-150 arası saç telinin dökülmesi uzmanlar tarafın..
Batılı devletleri açık açık tehdit etti: Başka türlüsünü anlamıyorlar
Dünya

Batılı devletleri açık açık tehdit etti: Başka türlüsünü anlamıyorlar

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Batı'nın kendilerine yönelik düşmanca söylemlere devam etmesi halinde stratejik nükleer silah tedarik ..
Mısır'dan Türkiye'ye skandal çağrı! Sisi'nin adamı gerçek yüzünü hemen gösterdi
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye skandal çağrı! Sisi'nin adamı gerçek yüzünü hemen gösterdi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'yi Suriye'den çekilmeye çağırarak tepki çeken bir açıklama yaptı.
Ümit Özdağ'a şok! 1. sıradan aday gösterilen Suat Aydın zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti
Siyaset

Ümit Özdağ'a şok! 1. sıradan aday gösterilen Suat Aydın zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti

Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi'nin Balıkesir 1. sıra milletvekili adayı Suat Aydın, zehir zemberek sözlerle hem pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23