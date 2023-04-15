Yine alkollü sürücü yine kaza!

50 metre koşabildi Yakalanacağını anlayınca bu kez aracı bırakıp yaya olarak koşar adımlarla kaçan sürücü 50 metre sonra Şinasi Kurşun 10. Sokak’ta polis tarafından yakalandı. Sürücü A.H.’nin (24) trafik polisi tarafından yapılan kontrollerinde 1,50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. A.H.’nin daha önce de aday sürücüyken alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesinin iptal edildiği öğrenildi. Alkollü sürücünün kaza yaptığı otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına konuldu.