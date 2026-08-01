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Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 ve 4 yıllık iki faili meçhul cinayet dosyasının aydınlatıldığını duyurdu.

#1
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Balıkesir'de 17 yıl önce çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile Adana'da 4 yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayeti aydınlatıldı. Bakan Gürlek aydınlatılan iki cinayet dosyasına ilişkin detayları sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Balıkesir'de 17 yıl önce çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ve Adana'da 4 yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayeti aydınlatıldı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce çöp konteynerinde bulunan kız bebek cesediyle ilgili soruşturmada, bebeğin biyolojik babası olduğu tespit edilen şüpheli U.C. tutuklandı.

#2
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin, H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından işlendiği, M.A. ile O.K.'nin yardım ettiği tespit edildi. Cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı, delilleri gizledikleri belirlenen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda bu iki dosyanın aydınlatıldığı belirtildi. Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

#3
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Faili meçhullerin aydınlatılması; suçluların adalet önünde hesap vermesi, "cezasızlık algısı"nın ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çözülen her dosya, mağdurlarımızın yakınlarının yıllardır taşıdığı acının bir nebze olsun hafiflemesine, toplum vicdanındaki yaraların sarılmasına ve ülkemizdeki güven ortamının pekişmesine katkı sağlamaktadır.

#4
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Bu anlayışla, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, geçmiş yıllarda işlenen ve kamu vicdanında derin izler bırakan suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Son olarak yürütülen titiz incelemeler sonucunda, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin ölümüyle ilgili dosyanın karanlıkta kalan yönleri ile Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayeti aydınlatıldı:

#5
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

- Bundan tam 17 yıl önce, 10 Mayıs 2009 tarihinde Bandırma’da bir çöp konteynerinde poşete konulmuş halde kız bebek cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi tespit edilmiş ve yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar boyunca belirlenememişti. Dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan incelemede şüpheli U.C.’e ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA incelemesi sonucunda şüphelinin, bebeğin biyolojik babası olduğu tespit edildi.

#6
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli U.C., “çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - Bundan 4 yıl önce Adana’nın Ceyhan ilçesinde ise Eyyüp Özbadem, 4 Haziran 2022 tarihinde motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak soruşturmanın o aşamasında failler ve olaydaki bağlantılar kesin olarak ortaya çıkarılamamıştı.

#7
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkiler birlikte değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin H.A.’nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından gerçekleştirildiği; M.A. ile O.K.’un ise faillere yardım ettikleri tespit edildi. Soruşturma sırasında ayrıca, şüphelilerin olay öncesindeki görüntülerini içeren kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiği belirlendi. Operasyon sonucunda cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı, delilleri gizledikleri belirlenen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Yorumlar

Gübzeyçe

Sayın Adalet Bakanımız gece gündüz demeden çalışıyor. Allah kendisinden razı olsun.
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