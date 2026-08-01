Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm Türkiye’ye duyurdu: Yıllardır aydınlatılamayan iki kritik faili meçhul dosyası çözüldü

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli U.C., “çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - Bundan 4 yıl önce Adana’nın Ceyhan ilçesinde ise Eyyüp Özbadem, 4 Haziran 2022 tarihinde motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak soruşturmanın o aşamasında failler ve olaydaki bağlantılar kesin olarak ortaya çıkarılamamıştı.