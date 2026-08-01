Terminal İstanbul'un ilk etabı bu ay açılıyor teknolojinin yeni adresi Türkiye olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda hayata geçirilen Terminal İstanbul projesinin başlangıç etabının bu ay girişimcilere hizmet sunmaya başlayacağını belirterek, "Burası çok daha büyük, 200 bin metrekarenin üzerinde bir merkez olacak. (Önümüzdeki yıl) İnşallah tüm unsurlarıyla devreye almayı hedefliyoruz." dedi. İstanbul'un küresel teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde yeni bir merkez olması hedeflenen Terminal İstanbul, girişimcilerden yatırımcılara, teknoloji şirketlerinden genç yeteneklere kadar geniş bir ekosistemi aynı çatı altında buluşturacak. Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon merkezlerinden biri olarak tasarlanan proje, Türkiye'nin yapay zeka, yazılım ve ileri teknoloji alanlarındaki kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve girişimcilik ekosistemi arasında işbirliğini güçlendirerek yüksek katma değerli teknoloji üretimini hızlandırmayı hedefleyen Terminal İstanbul'un başlangıç etabının ise bu ay açılması bekleniyor.