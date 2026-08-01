Terminal İstanbul'un ilk etabı bu ay açılıyor teknolojinin yeni adresi Türkiye olacak

Burasının dünyanın dört bir yanından girişimcilere yönelik davet programlarına da ev sahipliği yapacağını dile getiren Kacır, dijital şirket kurmayı mevzuata kazandırdıklarını, girişimlerin kolaylıkla bir dijital şirket kurabileceğini ve Terminal İstanbul'un bu sürecin öncü kurumu olacağını anlattı. Kacır, Terminal İstanbul'u küresel bir girişimcilik ve yatırım merkezi haline getirmek amacıyla, ABD'de kurulan ve dünyanın en büyük girişim hızlandırma programlarından birisi olan Techstars başta olmak üzere uluslararası hızlandırma programlarının yanı sıra Şanghay, Körfez ve Avrupa'daki yatırım fonlarıyla işbirlikleri yürüttüklerini kaydetti. Bu ortaklıklarla merkezin, dünyanın dört bir yanından girişimciler ile girişim sermayesi yatırımcılarını buluşturan önemli bir adres olmasının hedeflendiğini vurgulayan Kacır, bütün bu işbirliklerinin Terminal İstanbul'u bir cazibe merkezi haline getireceğini söyledi. Bakan Kacır, genç girişimcilere yönelik mesaj vererek, "Türkiye hayallerin gerçeğe dönüşeceği ve dünya çapında teknoloji girişimlerinin doğacağı, büyüyeceği bir adrestir. Gençlerimiz hayallerinin peşinde koşsunlar, girişimcilik iddialarından vazgeçmesinler. Burası onlara hizmet etmek üzere kurulan bir merkez. (Gençlerimiz burada) Dünyanın herhangi bir noktasında ulaşacağı imkanlardan daha fazlasına ulaşacak." diye konuştu. Merkezin ilk etabının bu ay, tamamının ise gelecek yıl açılmasının planlandığını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Ağustos ayı itibarıyla inşallah başlangıç fazı girişimcilerimize hizmet sunmaya başlayacak. Burası çok daha büyük, 200 bin metrekarenin üzerinde bir merkez olacak. (Önümüzdeki yıl) İnşallah tüm unsurlarıyla devreye almayı hedefliyoruz. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvuru yaptı ve burada yer almaya hak kazandı. Başlangıç için bu rakam önemli ama burası nihayetinde binlerce girişime ev sahipliği yapacak bir merkez olacak."