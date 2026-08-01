Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

Toplantıda İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin formül arayışının da gündeme geldiğini belirten CHP'li kurmaylar, MYK'nın İstanbul örgütünün işleyişini sağlamak amacıyla yeni bir görevlendirme üzerinde durduğunu aktardı. İl başkanı atamasının konuşulduğunu, ancak mahkeme kararının buna engel olup olmadığının değerlendirildiğini söyleyen kurmaylar, " Gürsel Tekin'in ne görevden alma ne de atama yapma yetkisi var. Tekin, fiili bir durum yarattı. Daha önce ilçe yönetimlerini Tekin değil biz MYK olarak görevden aldık. Yetkisi olmadığı için İstanbul örgütünü de organize edemez. MYK adına hareket edebilecek, örgütü organize edecek bir atama yapmamız lazım. Gürsel Tekin'i ve çağrı heyetini görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz. Onu da önümüzdeki günlerde konuşacağız ve bir atama yapacağız" ifadelerini kullandı.