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Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

CHP MYK'nın, İstanbul İl Örgütü'nün yeniden yapılandırılması amacıyla bir görevlendirme yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Konunun MYK toplantısında gündeme geldiğini ifade eden parti kurmayları, "Gürsel Tekin'i görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz" dedi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tekin'e üye katılım törenindeki davranışları sebebiyle kızgın olduğu öğrenildi.

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Foto - Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün Genel Merkez'de toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda iç politikadaki gelişmeler, ekonomik kriz ve partideki son durum ele alındı. Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından yapılan ilk MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli de katıldı.

#2
Foto - Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

Toplantıda İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin formül arayışının da gündeme geldiğini belirten CHP'li kurmaylar, MYK'nın İstanbul örgütünün işleyişini sağlamak amacıyla yeni bir görevlendirme üzerinde durduğunu aktardı. İl başkanı atamasının konuşulduğunu, ancak mahkeme kararının buna engel olup olmadığının değerlendirildiğini söyleyen kurmaylar, " Gürsel Tekin'in ne görevden alma ne de atama yapma yetkisi var. Tekin, fiili bir durum yarattı. Daha önce ilçe yönetimlerini Tekin değil biz MYK olarak görevden aldık. Yetkisi olmadığı için İstanbul örgütünü de organize edemez. MYK adına hareket edebilecek, örgütü organize edecek bir atama yapmamız lazım. Gürsel Tekin'i ve çağrı heyetini görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz. Onu da önümüzdeki günlerde konuşacağız ve bir atama yapacağız" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

Tekin'in İstanbul'da gerçekleştirilen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı üye katılım törenindeki davranışlarının hem MYK üyelerinde hem de Kılıçdaroğlu'nda rahatsızlık yarattığını vurgulayan kurmaylar, "Gürsel Tekin'in oradaki tavırları bizi rahatsız etti. Genel başkanımız doğrudan söylemedi ancak o da rahatsız olmuş. O günkü tavırları çok kötüydü. Eminiz o da pişman olmuştur sonrasında. Ancak o tavırlar Kemal Bey'i kötü duruma sokma anlamına geldi" değerlendirmesini yaptı.

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Foto - Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

MYK toplantısında CHP'den istifa etmeyen ancak YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile hareket ettiği düşünülen isimlerin ihracı da gündeme geldi. CHP MYK'da bu isimlerin tespit edilmesi ve disipline sevk edilmesi için Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'a görev verildiğini söyleyen kurmaylar, "CHP üyesi olup başka bir partinin propagandasını yapanlar tespit edilecek. Daha sonra bu kişiler hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Parti'de Truva atları var, bunların ihraç edilmeleri lazım. Özgür Özel'e 'genel başkanım' diyenlerin CHP'de kalmalarının bir mantığı yok" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

MYK toplantısında bu konuda öne çıkan isimlerin ise butlan kararı öncesi Özgür Özel yönetiminde Genel Sekreterlik görevinde olan Selin Sayek Böke, MYK üyesi Gül Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev alan Aylin Nazlı Aka ve yine butlan kararıyla iptal edilen 39'uncu Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyesi seçilen Bahadır Erdem olduğu öğrenildi. İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararının ardından CHP'nin TBMM Grup Toplantıları'nda konuşmaları Özgür Özel yaparken, Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte yalnızca bir kez parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. YENİ Parti'nin kurulması ve 91 milletvekilinin istifasının ardından Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma kararı aldı. Buna göre Kılıçdaroğlu, 4 Ağustos Salı günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

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Foto - Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş

CHP Meclis Grup Yönetimi, milletvekillerine gönderdiği yazıyla grup toplantısına eksiksiz katılım sağlanmasını istedi. Toplantıda ayrıca CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı da belirlendi. MYK kararıyla CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Berfin Karan atandı.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Her ikisi de ıskartaya çıktılar yani Kendi kendilerini bozukluk para gibi harcadılar...

Vay arkadaş

Ne kadar menfaat perest birileri varsa chpde toplanmış
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