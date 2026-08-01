Has adamı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O tavırları resmen küplere bindirmiş
CHP MYK'nın, İstanbul İl Örgütü'nün yeniden yapılandırılması amacıyla bir görevlendirme yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Konunun MYK toplantısında gündeme geldiğini ifade eden parti kurmayları, "Gürsel Tekin'i görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz" dedi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tekin'e üye katılım törenindeki davranışları sebebiyle kızgın olduğu öğrenildi.