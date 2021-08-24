2021-08-24 13:16:16 Yıllardır 'göbeğim var' sanıyordu! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi
Diyarbakır’da yaşayan İngilizce öğretmeni Yasemin Yılmaz, küçük yaşlardan beri karnında oluşan şişliğin genetik veya yedikleriyle bağlantılı olduğunu düşünerek yaşıyordu. Koronavirüse yakalandıktan sonra farklı hastalık belirtileri göstermeye başlayan Yılmaz, karnındaki şişkinliğin arttığını ve geceleri yatarken uyuma pozisyonuna göre karnında hareketlilik yaşandığını fark etti. Belirtiler üzerine yaşadığı şehirde doktora başvuran Yılmaz’a ilk başta hamile olduğu söylense de gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Karnında 25 santimetrelik kist bulunan Yasemin Yılmaz, memleketi Eskişehir’e gelerek acil tedavi için Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk’a başvurdu. Bunun üzerine hastayı muayene eden Op. Dr. Oruk, kistin enfeksiyona yol açarak farklı organlara doğru yayıldığını fark etti. Acil olarak operasyon hazırlıklarına başlayan Oruk, hastayı ameliyat ederek karnındaki 2 buçuk kilogram ağırlık ve 25 santimetrelik boyuta ulaşan kisti başarıyla çıkardı.