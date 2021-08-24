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Yıllardır 'göbeğim var' sanıyordu! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi

2021-08-24 13:16:16
Yıllardır 'göbeğim var' sanıyordu! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi

Diyarbakır’da yaşayan İngilizce öğretmeni Yasemin Yılmaz, küçük yaşlardan beri karnında oluşan şişliğin genetik veya yedikleriyle bağlantılı olduğunu düşünerek yaşıyordu. Koronavirüse yakalandıktan sonra farklı hastalık belirtileri göstermeye başlayan Yılmaz, karnındaki şişkinliğin arttığını ve geceleri yatarken uyuma pozisyonuna göre karnında hareketlilik yaşandığını fark etti. Belirtiler üzerine yaşadığı şehirde doktora başvuran Yılmaz’a ilk başta hamile olduğu söylense de gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Karnında 25 santimetrelik kist bulunan Yasemin Yılmaz, memleketi Eskişehir’e gelerek acil tedavi için Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk’a başvurdu. Bunun üzerine hastayı muayene eden Op. Dr. Oruk, kistin enfeksiyona yol açarak farklı organlara doğru yayıldığını fark etti. Acil olarak operasyon hazırlıklarına başlayan Oruk, hastayı ameliyat ederek karnındaki 2 buçuk kilogram ağırlık ve 25 santimetrelik boyuta ulaşan kisti başarıyla çıkardı.

#1
Foto - Hastanın yaşanan şişkinlik sonrasında kendisini hamile olarak düşünmeye başladığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, hastanın vücudunda kiste bağlı olarak enfeksiyon oluştuğunu belirtti. Kistin içerisinde bulunan iltihabı boşaltarak müdahale edebildiklerini ifade eden Op. Dr. Oruk, “Hastamız karın ağrısı, halsizlik, ateşlenme, çarpıntı gibi şikâyetlerle hastaneye başvurmuş. Kadın Doğum bölümünce kist olduğu söyleniyor ve tedavileri yapılıyor. Şikâyetleri artmaya devam ediyor ve artık kendisinin de hamile olduğunu düşünecek şekilde karnı büyüyor. Muayenede özellikle göbek alt kısımlarına hiç dokundurmadığını ve ısı artışı olduğunu gördük. Değerlendirmelerimizde kan değerinin yükseldiğini ve enfeksiyon bulgularını gördük.

Hastanın yaşanan şişkinlik sonrasında kendisini hamile olarak düşünmeye başladığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, hastanın vücudunda kiste bağlı olarak enfeksiyon oluştuğunu belirtti. Kistin içerisinde bulunan iltihabı boşaltarak müdahale edebildiklerini ifade eden Op. Dr. Oruk, “Hastamız karın ağrısı, halsizlik, ateşlenme, çarpıntı gibi şikâyetlerle hastaneye başvurmuş. Kadın Doğum bölümünce kist olduğu söyleniyor ve tedavileri yapılıyor. Şikâyetleri artmaya devam ediyor ve artık kendisinin de hamile olduğunu düşünecek şekilde karnı büyüyor. Muayenede özellikle göbek alt kısımlarına hiç dokundurmadığını ve ısı artışı olduğunu gördük. Değerlendirmelerimizde kan değerinin yükseldiğini ve enfeksiyon bulgularını gördük.

#2
Foto - Dış merkezde çekilen MR görüntülerine de baktığımızda karın içini kaplayan 25 santimetrelik bir kistik lezyon gördük. Kist büyümüş ve iltihaplanarak yüksek ihtimalle içine kanama yapmış. Sonuç olarak da enfeksiyon oluşturmuş. Buna bağlı tüm karnı dolduran 25 santimetrelik iltihaplı bir kist vardı. Antibiyotikler verdikten sonra süre dolunca hastayı ameliyata aldık. Ameliyatı laparoskopik olarak gerçekleştirdik. Kistin içinden ortalama 2 buçuk litre iltihap boşalttık. Bu iltihabı boşalttıktan sonra kist ancak müdahale edilebilir hale geldi ve çıkarttık. İçerdeki enfeksiyonu kuruttuktan sonra hastamızı taburcu ettik. Şu anda gayet iyi hiçbir sorunu yok ve kontrollerde de geriye hiçbir şey kalmamış” şeklinde konuştu.

Dış merkezde çekilen MR görüntülerine de baktığımızda karın içini kaplayan 25 santimetrelik bir kistik lezyon gördük. Kist büyümüş ve iltihaplanarak yüksek ihtimalle içine kanama yapmış. Sonuç olarak da enfeksiyon oluşturmuş. Buna bağlı tüm karnı dolduran 25 santimetrelik iltihaplı bir kist vardı. Antibiyotikler verdikten sonra süre dolunca hastayı ameliyata aldık. Ameliyatı laparoskopik olarak gerçekleştirdik. Kistin içinden ortalama 2 buçuk litre iltihap boşalttık. Bu iltihabı boşalttıktan sonra kist ancak müdahale edilebilir hale geldi ve çıkarttık. İçerdeki enfeksiyonu kuruttuktan sonra hastamızı taburcu ettik. Şu anda gayet iyi hiçbir sorunu yok ve kontrollerde de geriye hiçbir şey kalmamış” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Yatarken karnına dokunduğu zaman eline bir kitle geldiğini belirten Yasemin Yılmaz, “Geçen ocak ayında Covid-19’a yakalandım ve Eskişehir’e ailemin yanına geldim. Koronavirüsü çok ağır geçirdim, yaklaşık 1 ay yataktan çıkamadım. Bu süreçte birkaç kez kanamam oldu. Ben bunları Covid-19’a bağlıyordum. Bir ay geçtikten sonra doktorların ilaçlarıyla bir şekilde ayağa kalktım ve görev yaptığım ile geri döndüm. Okula döndüğümde hep bir koşturma içerisindeydim ama ben karnımdaki kitleyle bunu yaşıyormuşum ve bilmiyordum. Çocukluğumdan beri göbeğim vardı ancak yediğimden ya da genetiktir diye düşünüyordum. Diyarbakır’a döndüğümde normalde şişkin olan karnım daha fazla şişti. Sanki 9 aylık bebek varmış gibi bir hale geldi. Yatarken karnıma dokunduğumda elime bir kitle geliyordu. Hamile gibi bir hayat yaşıyordum; geceleri 20 kez idrara çıkıyordum. Geceleri hareket ediyordu” dedi.

Yatarken karnına dokunduğu zaman eline bir kitle geldiğini belirten Yasemin Yılmaz, “Geçen ocak ayında Covid-19’a yakalandım ve Eskişehir’e ailemin yanına geldim. Koronavirüsü çok ağır geçirdim, yaklaşık 1 ay yataktan çıkamadım. Bu süreçte birkaç kez kanamam oldu. Ben bunları Covid-19’a bağlıyordum. Bir ay geçtikten sonra doktorların ilaçlarıyla bir şekilde ayağa kalktım ve görev yaptığım ile geri döndüm. Okula döndüğümde hep bir koşturma içerisindeydim ama ben karnımdaki kitleyle bunu yaşıyormuşum ve bilmiyordum. Çocukluğumdan beri göbeğim vardı ancak yediğimden ya da genetiktir diye düşünüyordum. Diyarbakır’a döndüğümde normalde şişkin olan karnım daha fazla şişti. Sanki 9 aylık bebek varmış gibi bir hale geldi. Yatarken karnıma dokunduğumda elime bir kitle geliyordu. Hamile gibi bir hayat yaşıyordum; geceleri 20 kez idrara çıkıyordum. Geceleri hareket ediyordu” dedi.

#4
Foto - Daha öncede İzmir'de, kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran genç bir kadının yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğünde kitle alınmıştı.

Daha öncede İzmir'de, kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran genç bir kadının yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğünde kitle alınmıştı.

#5
Foto - Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Jinekolojik Onkoloji Uzm. Opr. Dr. Serhat Şen, Gözde Yazıcı isimli hastanın hastalığının kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu belirterek, Meslek hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladım. Gözde'de hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan bu kadar büyümüş olması ilginç bir durum ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Jinekolojik Onkoloji Uzm. Opr. Dr. Serhat Şen, Gözde Yazıcı isimli hastanın hastalığının kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu belirterek, Meslek hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladım. Gözde'de hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan bu kadar büyümüş olması ilginç bir durum ifadelerini kullandı.

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