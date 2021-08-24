Yıllardır 'göbeğim var' sanıyordu! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi

Yatarken karnına dokunduğu zaman eline bir kitle geldiğini belirten Yasemin Yılmaz, “Geçen ocak ayında Covid-19’a yakalandım ve Eskişehir’e ailemin yanına geldim. Koronavirüsü çok ağır geçirdim, yaklaşık 1 ay yataktan çıkamadım. Bu süreçte birkaç kez kanamam oldu. Ben bunları Covid-19’a bağlıyordum. Bir ay geçtikten sonra doktorların ilaçlarıyla bir şekilde ayağa kalktım ve görev yaptığım ile geri döndüm. Okula döndüğümde hep bir koşturma içerisindeydim ama ben karnımdaki kitleyle bunu yaşıyormuşum ve bilmiyordum. Çocukluğumdan beri göbeğim vardı ancak yediğimden ya da genetiktir diye düşünüyordum. Diyarbakır’a döndüğümde normalde şişkin olan karnım daha fazla şişti. Sanki 9 aylık bebek varmış gibi bir hale geldi. Yatarken karnıma dokunduğumda elime bir kitle geliyordu. Hamile gibi bir hayat yaşıyordum; geceleri 20 kez idrara çıkıyordum. Geceleri hareket ediyordu” dedi.