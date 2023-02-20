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Yaşam
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Yıllardır evlat hasreti çekiyordu! Şehit annesi o apartmanın enkazında kaldı

2023-02-20 08:19:49
Yıllardır evlat hasreti çekiyordu! Şehit annesi o apartmanın enkazında kaldı

Kadriye Yılmaz, şehit oğlunun isminin verildiği apartmanın enkazında hayatını kaybetti.

#1
Foto - Yıllardır evlat hasreti çekiyordu! Şehit annesi o apartmanın enkazında kaldı

13 Temmuz 1993 yılında Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Yeni Doğan Karakolu’na teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Zafer Yılmaz’ın adı, annesi Kadriye Yılmaz’ın yaşadığı apartmana verildi.

#2
Foto - Yıllardır evlat hasreti çekiyordu! Şehit annesi o apartmanın enkazında kaldı

Yaklaşık 20 yıl önce şehit düşen evladının acısını unutamayan şehit annesi Kadriye Yılmaz, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve şehit oğlunun adının yaşatıldığı binanın enkazında kaldı.

#3
Foto - Yıllardır evlat hasreti çekiyordu! Şehit annesi o apartmanın enkazında kaldı

Depremden 6 gün sonra cenazesine ulaşılan şehit annesinin cansız bedeni enkazdan çıkarılarak defnedildi.

#4
Foto - Yıllardır evlat hasreti çekiyordu! Şehit annesi o apartmanın enkazında kaldı

Şehit annesinin komşularından Zeynep Yiğitoğlu, şehit annesi Kadriye Yılmaz'ın yıllardır şehit oğlunun hasretiyle yaşadığını, depremde ise şehit oğluna kavuştuğunu ifade etti. Yiğitoğlu, ''Astsubay Şehit Zafer Yılmaz, 13 Temmuz 1993 yılında şehit olmuştu. Annesi de isminin verildiği apartmanda yaşıyordu. Depremde apartman yıkılınca şehidin annesi de enkaz altında kaldı, vefat etti. Şehit annesi, çok iyi, sessiz, kendi halinde bir kadındı. Yalnız başına yaşayan bir teyzeydi. Çocuğu şehit olduktan sonra çok üzülüyordu. Onun hasretiyle yaşıyordu. En sonunda da enkaz altında can verdi, evladına kavuştu’’ dedi.

#5
Foto - Yıllardır evlat hasreti çekiyordu! Şehit annesi o apartmanın enkazında kaldı

Şehit Zafer Yılmaz Apartmanı'nda yakınları vefat edenlerden Ali Osman Yiğitoğlu, "Annesi şehit oğlunun hasretini çekmişti, çok özlüyordu. Bir hafta önce de şehit annesi enkazın altında hayatını kaybetti. Bu acı hepimizin’’ diye konuştu.

#6
Foto - Yıllardır evlat hasreti çekiyordu! Şehit annesi o apartmanın enkazında kaldı

Öte yandan yıkılan apartmanda şehidin ve şehit annesinin eşyaları da hurdaya dönerken, şehit ve annesinden ise geriye Türk Bayrağı kaldı. Enkazdan çıkarılan Türk Bayrağı ise enkazın yanında bulunan bir iş yerinin girişine asıldı.

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