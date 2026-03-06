  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu... Kadıköy'e dünyaca ünlü yıldız gelecek mi? Fred, Edson veya İsmail ayrılırsa Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak Sarı Kanarya'da Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu... Kalacak mı açıklaması belli oldu Fenerbahçe eski yıldızı için devreye girdi: Korkutan rakip olacak! Ordu komutanı tüm dünyaya ilan etti! Sudan da savaşta tarafını seçti Baba ocağı İbradı’da vefa buluşması.. Ersoy: Ormana’nın ‘Dünyanın en iyi turizm köyü’ seçilmesi tesadüf değil!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

İran'da kız ilkokuluna saldırı düzenleyerek 153 çocuk ve öğretmenin ölümüne neden olan ABD'den tüm dünyayı şaşkına uğratan ve akıllara zarar bir açıklama geldi.

#1
Foto - CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

Centcom Komutanı Brand Cooper imzalı açıklamada, "İran'ın terörist rejimi sivilleri hedef alıyor. Bu durum kabul edilemez ve yanıtsız kalmayacaktır. Bölgedeki masum insanlara yönelik bu tehdidi bertaraf etmek için bölgesel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

#2
Foto - CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM), Brand Cooper, İran savaşıyla ilgili açıklama yaptı. Kız ilkokulunda yüzden fazla çocuğun ölümüne neden olmayı gözardı eden Cooper, İran'ı sivilleri öldürmekle suçladı.

#3
Foto - CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

Cooper, şunları söyledi: "İran'ın terörist rejimi 12 farklı ülkeye saldırdı ve Orta Doğu genelinde kasıtlı olarak sivilleri hedef almaya devam ediyor. Dün gece İran kuvvetleri, Bahreyn'deki sivil yerleşim mahallelerine yedi adet saldırı dronu fırlattı. Bu durum kabul edilemez ve yanıtsız kalmayacaktır. Bölgedeki masum insanlara yönelik bu tehdidi bertaraf etmek için bölgesel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

#4
Foto - CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

Saldırının üzerinden geçen süreçte ABD hükümetinden yetkililer, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ya da reddetmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 4 Mart'taki basın toplantısında, okula saldırıyı ABD'nin düzenleyip düzenlemediği sorusuna, "Bildiğimiz kadarıyla hayır." yanıtını vermiş, konunun incelendiğini söylemişti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de 4 Mart'taki basın toplantısında, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmekle yetinerek, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savunmuştu.

#5
Foto - CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

Hegseth ile aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in saldırılara ilişkin sunumunda gösterdiği haritada, ilkokulun bulunduğu bölge de saldırılarda vurulan yerler arasında gösterilmişti.

#6
Foto - CENTCOM'dan açıklama geldi: Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Allah sizi kahretsin.
TÜM YORUMLARA GİT
İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte"
Dünya

İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte"

Yemen’de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı askeri müdahale ihtimaline k..
Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Dünya

Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, İran’daki Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları sonrası dikkat çeken b..
İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!
Dünya

İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, öldürülen İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast planının Başbakan Netanyahu tarafından Kasım 2025’te ..
Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Dünya

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı...
Hava savunma sistemleri çalıştı! İsrail’e ait İHA düşürüldü
Dünya

Hava savunma sistemleri çalıştı! İsrail’e ait İHA düşürüldü

İran, İsfahan semalarında İsrail’e ait bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu...
Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi
Gündem

Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi

İran, bebek katili Siyonistleri sığınaklara hapsetti! İşgalci İsrail ve şer ortağı ABD’nin kirli saldırılarına karşı başlatılan misilleme ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23