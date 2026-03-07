Ukrayna'dan beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda soruşturma başlattılar

  • İSTANBUL
Türkiye birçok alanda önemli anlaşmalara imza atan Ukrayna'dan flaş bir hamle geldi. Ukrayna'da fabrikaların şikayeti üzerine ünlü Türk firması hakkında soruşturma başlatıldı.

Ukrayna hükümetine bağlı Uluslararası Ticaret Kurumlararası Komisyonu (ICIT), Türkiye menşeli galvanizsiz kaynaklı çelik boru ithalatının dampingli fiyatlarla yapıldığına dair yeterli kanıt bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başvuru, aralarında Mariupol Ilyich Demir Çelik Fabrikası, DMZ Kominmet, Tubostal Boru Fabrikası, Metinvest-SMZ ve Zaporizhstal gibi Ukraynalı üreticilerin bulunduğu bir grup şirket adına yapıldı.

Şikâyette, 2021 ile 2025’in ilk çeyreği arasındaki dönemde Türkiye’den Ukrayna’ya yapılan kaynaklı çelik boru ithalatının yüzde 400’den fazla arttığı belirtildi.

Aynı dönemde Ukrayna’da benzer ürünlerin tüketimi yüzde 348, üretimi ise yüzde 692 yükseldi. Ancak ithal boruların ortalama fiyatlarının yerli üreticilerin maliyetlerinin altında kaldığı ifade edildi.

Ukraynalı üreticiler, bu durumun yerli sanayinin üretim hacmi, iç satışlar ve kapasite kullanım oranı gibi göstergelerinde olumsuz etki yarattığını savundu. Komisyonun 26 Ocak tarihli kararıyla başlatılan soruşturma, Türkiye menşeli ve belirli gümrük kodları altında sınıflandırılan galvanizsiz çelik boruları kapsıyor.

Soruşturma kapsamında tarafların kayıt işlemleri ilan tarihinden itibaren 30 gün, yazılı görüş sunma süresi ise 60 gün olarak belirlendi. Komisyon kararının resmi olarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiği bildirildi. Ukrayna’da ayrıca geçen yıl aralık ayında Çin menşeli paslanmaz dikişsiz borulara uygulanan anti-damping önlemlerinin süresinin dolması nedeniyle bu ürünlere yönelik tedbirler de yeniden incelemeye alınmıştı. KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

