Başkan Erdoğan imzaladı: Fahrettin Altun'un yeni görevi belli oldu

esmi Gazete'de yer alan açıklamada, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince; Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa KİBAROĞLU, Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker ARI, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin ALTUN, Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun ERCİYES atanmıştır" denildi.