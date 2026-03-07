  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Başkan Erdoğan imzaladı: Fahrettin Altun'un yeni görevi belli oldu
Başkan Erdoğan imzaladı: Fahrettin Altun'un yeni görevi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni görevi belli oldu. Yeni görevle ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atamalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı yürüten ve ardından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine getirilen Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.

esmi Gazete'de yer alan açıklamada, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince; Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa KİBAROĞLU, Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker ARI, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin ALTUN, Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun ERCİYES atanmıştır" denildi.

Söz konusu atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca yapıldığı bildirildi.

